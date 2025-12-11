Відео
Головна Спорт Металісту 100 років — що Терехов побажав клубу

Металісту 100 років — що Терехов побажав клубу

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 17:05
Мер Харкова пояснив, чому Металіст залишається символом міста
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: УНІАН

"Металіст" відзначає 100 років від дня заснування. Цей ювілей у Харкові називають не просто датою, а частиною міської історії. Мер Ігор Терехов підкреслив, що команда стала символом кількох поколінь.

Команда об'єднувала вболівальників у радощах і поразках, на стадіоні й далеко за його межами, нагадав Терехов на своєму каналі в Telegram.

Міський голова Харкова зазначив, що клуб пройшов через різні епохи, нові керівництва, складні сезони та великі досягнення, але при цьому зберіг головне, а саме здатність об'єднувати харків'ян. Навіть зараз, коли команда тренується в іншому місті через війну, у мерії впевнені, що дух та ідентичність "Металіста" залишаються незмінними.

Металлист
Гравці "Металіста" на тренуванні. Фото: instagram.com/fcmetalist/

Чому Харків пишається "Металістом"

Терехов заявив, що нинішні труднощі не змінюють ДНК клубу: завзятість, характер та вірність кольорам роблять Металіст частиною міського коду. Керівник міста переконаний, що команда повернеться додому, а стадіон знову буде наповнений тисячами голосів, готових підтримувати клуб у найважливіші моменти.

"Сто років для "Металіста" — це не крапка, а кома. Упевнений, що продовження буде ще яскравішим. Дякую команді за силу, за гордість та за те, що вона бореться за Харків разом із містом", — підсумував Терехов.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
