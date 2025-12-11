Мэр Харькова объяснил, почему Металлист остается символом города

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: УНИАН

"Металлист" отмечает 100 лет со дня основания. Этот юбилей в Харькове называют не просто датой, а частью городской истории. Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что команда стала символом нескольких поколений.

Команда объединяла болельщиков в радости и поражениях, на стадионе и далеко за его пределами, напомнил Терехов на своем канале в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Городской глава Харькова отметил, что клуб прошел через разные эпохи, новые руководства, сложные сезоны и большие достижения, но при этом сохранил главное, а именно способность объединять харьковчан. Даже сейчас, когда команда тренируется в другом городе из-за войны, в мэрии уверены, что дух и идентичность "Металлиста" остаются неизменными.

Игроки "Металлиста" на тренировке. Фото: instagram.com/fcmetalist/

Почему Харьков гордится "Металлистом"

Терехов заявил, что нынешние трудности не меняют ДНК клуба: упорство, характер и верность цветам делают Металлист частью городского кода. Руководитель города убежден, что команда вернется домой, а стадион снова будет наполнен тысячами голосов, готовых поддерживать клуб в самые важные моменты.

"Сто лет для "Металлиста" — это не точка, а запятая. Уверен, что продолжение будет еще ярче. Спасибо команде за силу, за гордость и за то, что она борется за Харьков вместе с городом", — подытожил Терехов.

Напомним, известный тренер Юрген Клопп назвал условие подписания контракта с "Реалом".

Теннисистка Элина Свитолина сменит спортивное гражданство, чтобы сыграть в важном турнире.

Защитник сборной Украины Илья Забарный наладил взаимопонимание на поле с российским вратарем Матвеем Сафоновым.