Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мічел пояснив ситуацію з українцями в Жироні

Мічел пояснив ситуацію з українцями в Жироні

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 17:03
Мічел повідомив останні новини про Циганкова та Ваната
Владислав Ванат на розминці. Фото: instagram.com/gironafc/

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів про стан українських футболістів перед матчем 4-го туру Ла-Ліги проти "Сельти". Наставник визнав, що Віктор Циганков відчуває певні проблеми та незадоволений своїм фізичним станом.

За словами тренера, не йдеться про серйозну травму, але Циганков відчуває дискомфорт та може пропустити найближчу гру, повідомляє пресслужба "Жирони".

Реклама
Читайте також:

Мічел Санчес висловив сподівання, що відновлення не займе понад тиждень, і Віктор Циганков незабаром знову буде доступний для команди. Також фахівець відзначив готовність Владислава Ваната до можливого дебюту. Форвард поступово адаптується до нових умов, набирає форму і вже може вийти на поле в найближчому матчі.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков у формі "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Чого в "Жироні" чекають від українців

Мічел підкреслив, що нові гравці, включно з Ванатом, провели мало часу з командою, але вони вже розуміють вимоги тренерського штабу. За його словами, у новачків є впевненість та настрій, щоб допомогти команді в офіційних поєдинках.

"Циганков дійсно відчуває дискомфорт у нозі, і це турбує його самого. Але, на щастя, ситуація не критична, і ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Ванат та інші новачки швидко включаються в процес та розуміють, що ми від них хочемо. Я впевнений, що вони допомагатимуть нам уже зараз", — розповів Мічел.

На старті сезону "Жирона" посідає 5-те місце в турнірній таблиці Ла-Ліги, маючи 7 очок після трьох зіграних матчів.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" почала конфліктувати зі збірною Іспанії через часті травми футболістів.

А в Україні вболівальники накинулися на запасних футболістів "Динамо" просто під час матчу УПЛ.

спорт футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона Мічел Санчес
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації