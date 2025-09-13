Мічел повідомив останні новини про Циганкова та Ваната

Владислав Ванат на розминці. Фото: instagram.com/gironafc/

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів про стан українських футболістів перед матчем 4-го туру Ла-Ліги проти "Сельти". Наставник визнав, що Віктор Циганков відчуває певні проблеми та незадоволений своїм фізичним станом.

За словами тренера, не йдеться про серйозну травму, але Циганков відчуває дискомфорт та може пропустити найближчу гру, повідомляє пресслужба "Жирони".

Мічел Санчес висловив сподівання, що відновлення не займе понад тиждень, і Віктор Циганков незабаром знову буде доступний для команди. Також фахівець відзначив готовність Владислава Ваната до можливого дебюту. Форвард поступово адаптується до нових умов, набирає форму і вже може вийти на поле в найближчому матчі.

Віктор Циганков у формі "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Чого в "Жироні" чекають від українців

Мічел підкреслив, що нові гравці, включно з Ванатом, провели мало часу з командою, але вони вже розуміють вимоги тренерського штабу. За його словами, у новачків є впевненість та настрій, щоб допомогти команді в офіційних поєдинках.

"Циганков дійсно відчуває дискомфорт у нозі, і це турбує його самого. Але, на щастя, ситуація не критична, і ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Ванат та інші новачки швидко включаються в процес та розуміють, що ми від них хочемо. Я впевнений, що вони допомагатимуть нам уже зараз", — розповів Мічел.

На старті сезону "Жирона" посідає 5-те місце в турнірній таблиці Ла-Ліги, маючи 7 очок після трьох зіграних матчів.

