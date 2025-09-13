Мичел сообщил последние новости о Цыганкове и Ванате

Владислав Ванат на разминке. Фото: instagram.com/gironafc/

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о состоянии украинских футболистов перед матчем 4-го тура Ла Лиги против "Сельты". Наставник признал, что Виктор Цыганков испытывает определенные проблемы и недоволен своим физическим состоянием.

По словам тренера, речь не идет о серьезной травме, но Цыганков чувствует дискомфорт и может пропустить ближайшую игру, сообщает пресс-служба "Жироны".

Мичел Санчес выразил надежду, что восстановление не займет больше недели, и Виктор Цыганков вскоре снова будет доступен для команды. Также специалист отметил готовность Владислава Ваната к возможному дебюту. Форвард постепенно адаптируется к новым условиям, набирает форму и уже может выйти на поле в ближайшем матче.

Виктор Цыганков в форме "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Чего в "Жироне" ждут от украинцев

Мичел подчеркнул, что новые игроки, включая Ваната, провели мало времени с командой, но они уже понимают требования тренерского штаба. По его словам, у новичков есть уверенность и настрой, чтобы помочь команде в официальных поединках.

"Цыганков действительно чувствует дискомфорт в ноге, и это беспокоит его самого. Но, к счастью, ситуация не критическая, и мы надеемся, что скоро он вернется. Ванат и другие новички быстро включаются в процесс и понимают, что мы от них хотим. Я уверен, что они будут помогать нам уже сейчас", — рассказал Мичел.

На старте сезона "Жирона" занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 7 очков после трех сыгранных матчей.

