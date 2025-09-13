Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
Главная Спорт Мичел объяснил ситуацию с украинцами в Жироне

Мичел объяснил ситуацию с украинцами в Жироне

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 17:03
Мичел сообщил последние новости о Цыганкове и Ванате
Владислав Ванат на разминке. Фото: instagram.com/gironafc/

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о состоянии украинских футболистов перед матчем 4-го тура Ла Лиги против "Сельты". Наставник признал, что Виктор Цыганков испытывает определенные проблемы и недоволен своим физическим состоянием.

По словам тренера, речь не идет о серьезной травме, но Цыганков чувствует дискомфорт и может пропустить ближайшую игру, сообщает пресс-служба "Жироны".

Реклама
Читайте также:

Мичел Санчес выразил надежду, что восстановление не займет больше недели, и Виктор Цыганков вскоре снова будет доступен для команды. Также специалист отметил готовность Владислава Ваната к возможному дебюту. Форвард постепенно адаптируется к новым условиям, набирает форму и уже может выйти на поле в ближайшем матче. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в форме "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Чего в "Жироне" ждут от украинцев

Мичел подчеркнул, что новые игроки, включая Ваната, провели мало времени с командой, но они уже понимают требования тренерского штаба. По его словам, у новичков есть уверенность и настрой, чтобы помочь команде в официальных поединках.

"Цыганков действительно чувствует дискомфорт в ноге, и это беспокоит его самого. Но, к счастью, ситуация не критическая, и мы надеемся, что скоро он вернется. Ванат и другие новички быстро включаются в процесс и понимают, что мы от них хотим. Я уверен, что они будут помогать нам уже сейчас", — рассказал Мичел.

На старте сезона "Жирона" занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 7 очков после трех сыгранных матчей. 

Напомним, каталонская "Барселона" начала конфликтовать со сборной Испании из-за частых травм футболистов. 

А в Украине болельщики набросились на запасных футболистов "Динамо" прямо во время матча УПЛ. 

спорт футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона Мичел Санчес
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации