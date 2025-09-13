Видео
Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии
Главная Спорт Болельщики Динамо набросились на игроков во время матча

Болельщики Динамо набросились на игроков во время матча

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 16:21
Болельщики набросились на запасных игроков Динамо во время матча
Запасные игроки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В рамках 5 тура чемпионата Украины по футболу проходит дерби Киева. Столичная "Оболонь" принимает на своем стадионе "Динамо". 

Первый тайм поединка оказался омрачен скандальным поведением фанов, сообщает Telegram-канал "Динамовец". 

Болельщики Динамо
Болельщики "Динамо" возле скамейки запасных. Кадр из видео

Инцидент на стадионе в Киеве 

Во время первого тайма часть болельщиков прорвалась к линии поля. Они прошли мимо скамейки запасных "бело-синих" и начали бросать мусор в сторону футболистов и представителей тренерского штаба. Стюарды на арене практически никак не реагировали на инцидент. 

В момент атаки болельщиков на скамейке запасных "Динамо" находились такие игроки, как Шапаренко, Пихаленок, Волошин, Дубинчак, Рубчинский, Михайленко, новичок Блэнуцэ и другие футболисты. 

Счет в матче на 25-й минуте первого тайма открыл "динамовец" Александр Караваев. 

скандал спорт футбол Динамо УПЛ болельщики ФК Оболонь
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
