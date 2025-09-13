Болельщики набросились на запасных игроков Динамо во время матча

Болельщики Динамо набросились на игроков во время матча
В рамках 5 тура чемпионата Украины по футболу проходит дерби Киева. Столичная "Оболонь" принимает на своем стадионе "Динамо".
Первый тайм поединка оказался омрачен скандальным поведением фанов, сообщает Telegram-канал "Динамовец".
В субботу, 13 сентября, "Оболонь" принимает в Киеве "Динамо". Лидер Премьер-лиги является фаворитом противостояния, однако не всем болельщикам нравится игра команды Александра Шовковского.
Инцидент на стадионе в Киеве
Во время первого тайма часть болельщиков прорвалась к линии поля. Они прошли мимо скамейки запасных "бело-синих" и начали бросать мусор в сторону футболистов и представителей тренерского штаба. Стюарды на арене практически никак не реагировали на инцидент.
В момент атаки болельщиков на скамейке запасных "Динамо" находились такие игроки, как Шапаренко, Пихаленок, Волошин, Дубинчак, Рубчинский, Михайленко, новичок Блэнуцэ и другие футболисты.
Счет в матче на 25-й минуте первого тайма открыл "динамовец" Александр Караваев.
