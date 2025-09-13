Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Уболівальники Динамо накинулися на гравців під час матчу

Уболівальники Динамо накинулися на гравців під час матчу

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 16:21
Уболівальники накинулися на запасних гравців Динамо під час матчу
Запасні гравці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

У рамках 5 туру чемпіонату України з футболу проходить дербі Києва. Столична "Оболонь" приймає на своєму стадіоні "Динамо".

Перший тайм поєдинку виявився затьмарений скандальною поведінкою фанів, повідомляє Telegram-канал "Динамівець".

Реклама
Читайте також:

У суботу, 13 вересня, "Оболонь" приймає в Києві "Динамо". Лідер Прем'єр-ліги є фаворитом протистояння, проте не всім уболівальникам подобається гра команди Олександра Шовковського.

Болельщики Динамо
Уболівальники "Динамо" біля лави запасних. Кадр із відео

Інцидент на стадіоні в Києві

Під час першого тайму частина вболівальників прорвалася до лінії поля. Вони пройшли повз лавку запасних "біло-синіх" та почали кидати сміття в бік футболістів і представників тренерського штабу. Стюарди на арені практично ніяк не реагували на інцидент.

У момент атаки вболівальників на лавці запасних "Динамо" перебували такі гравці, як Шапаренко, Піхальонок, Волошин, Дубінчак, Рубчинський, Михайленко, новачок Бленуце та інші футболісти.

Рахунок у матчі на 25-й хвилині першого тайму відкрив "динамівець" Олександр Караваєв.

Нагадаємо, "Барселона" почала конфліктувати зі збірною Іспанії через проблеми Ламіна Ямаля зі здоров'ям.

Конор Макгрегор закликав жорстоко покарати вбивцю української біженки в США Ірини Заруцької.

скандал спорт футбол Динамо УПЛ вболівальники ФК Оболонь
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації