Уболівальники накинулися на запасних гравців Динамо під час матчу

У рамках 5 туру чемпіонату України з футболу проходить дербі Києва. Столична "Оболонь" приймає на своєму стадіоні "Динамо".

Перший тайм поєдинку виявився затьмарений скандальною поведінкою фанів, повідомляє Telegram-канал "Динамівець".

У суботу, 13 вересня, "Оболонь" приймає в Києві "Динамо". Лідер Прем'єр-ліги є фаворитом протистояння, проте не всім уболівальникам подобається гра команди Олександра Шовковського.

Інцидент на стадіоні в Києві

Під час першого тайму частина вболівальників прорвалася до лінії поля. Вони пройшли повз лавку запасних "біло-синіх" та почали кидати сміття в бік футболістів і представників тренерського штабу. Стюарди на арені практично ніяк не реагували на інцидент.

У момент атаки вболівальників на лавці запасних "Динамо" перебували такі гравці, як Шапаренко, Піхальонок, Волошин, Дубінчак, Рубчинський, Михайленко, новачок Бленуце та інші футболісти.

Рахунок у матчі на 25-й хвилині першого тайму відкрив "динамівець" Олександр Караваєв.

