Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Миколенко зізнався, що не згодний майже з усіма Левами матчу

Миколенко зізнався, що не згодний майже з усіма Левами матчу

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 08:38
Миколенко розкритикував нагороду Лев матчу: 80% переможців викликають посмішку
Віталій Миколенко. Фото: УАФ

Збірна України з футболу готується до важливого матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 зі збірною Ісландії. В цій грі вийде на поле лівий захисник Віталій Миколенко, що був відсутній в протистояннях з Францією та Азербайджаном.

Перед грою Миколенко розповів в інтерв'ю "Взбірна", що не згоден з 80% переможців нагороди "Лев матчу".

Реклама
Читайте також:

Зазначимо, що нагороду "Лев матчу" вручають за підсумками матчу під час голосування вболівальників.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко з нагородою "Лев матчу". Фото: УАФ

Миколенко не згодний з "Левами матчу"

Миколенко зізнався, що не слідкує за призом і не просить за себе голосувати, бо вважає цю нагороду більше фанатською, ніж професійною.

За словами Віталія, із професійної точки зору більшість результатів голосувань викликає сумніви.

Віталій звернув увагу, що іноді переможець очевидний — наприклад, коли форвард забиває або воротар робить кілька сейвів. Часто центральний півзахисник, який бездоганно відпрацьовує в обороні, відбирає м’ячі, перекриває контратаки та якісно діє в атаці, залишається непоміченим уболівальниками.

"Як Тарас Степаненко колись сказав: "От команда-зірка, а я хочу бути чорним полотном позаду, щоб більше сяяло". Деколи таких футболістів на полі вболівальники не помічають, але професіонали, футболісти помічають. 80% "Левів матчів" я не згоден, деколи це просто смішно", — сказав Миколенко.

Миколенко зазначив, що таких гравців, як Степаненко чи Микола Матвієнко, уболівальники часто недооцінюють, хоча професіонали добре бачать їхній внесок.

Захисник вважає, що Матвієнко віддає чудові передачі та грає бездоганно, але жодного разу не отримував шансів на звання "Лева матчу".

Нагадаємо, раніше прокуратура вручила підозру власнику одного з українських футбольних клубів ПФЛ.

Молодшого 17-річного сина вбитого боксера Артуро Гатті знайшли повішеним, як і батька.

УАФ футбол Збірна України з футболу нагорода Віталій Миколенко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації