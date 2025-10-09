Миколенко розкритикував нагороду Лев матчу: 80% переможців викликають посмішку

Віталій Миколенко. Фото: УАФ

Збірна України з футболу готується до важливого матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 зі збірною Ісландії. В цій грі вийде на поле лівий захисник Віталій Миколенко, що був відсутній в протистояннях з Францією та Азербайджаном.

Перед грою Миколенко розповів в інтерв'ю "Взбірна", що не згоден з 80% переможців нагороди "Лев матчу".

Реклама

Читайте також:

Зазначимо, що нагороду "Лев матчу" вручають за підсумками матчу під час голосування вболівальників.

Віталій Миколенко з нагородою "Лев матчу". Фото: УАФ

Миколенко не згодний з "Левами матчу"

Миколенко зізнався, що не слідкує за призом і не просить за себе голосувати, бо вважає цю нагороду більше фанатською, ніж професійною.

За словами Віталія, із професійної точки зору більшість результатів голосувань викликає сумніви.

Віталій звернув увагу, що іноді переможець очевидний — наприклад, коли форвард забиває або воротар робить кілька сейвів. Часто центральний півзахисник, який бездоганно відпрацьовує в обороні, відбирає м’ячі, перекриває контратаки та якісно діє в атаці, залишається непоміченим уболівальниками.

"Як Тарас Степаненко колись сказав: "От команда-зірка, а я хочу бути чорним полотном позаду, щоб більше сяяло". Деколи таких футболістів на полі вболівальники не помічають, але професіонали, футболісти помічають. 80% "Левів матчів" я не згоден, деколи це просто смішно", — сказав Миколенко.

Миколенко зазначив, що таких гравців, як Степаненко чи Микола Матвієнко, уболівальники часто недооцінюють, хоча професіонали добре бачать їхній внесок.

Захисник вважає, що Матвієнко віддає чудові передачі та грає бездоганно, але жодного разу не отримував шансів на звання "Лева матчу".

Нагадаємо, раніше прокуратура вручила підозру власнику одного з українських футбольних клубів ПФЛ.

Молодшого 17-річного сина вбитого боксера Артуро Гатті знайшли повішеним, як і батька.