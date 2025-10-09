Видео
Миколенко признался, что не согласен почти со всеми Львами матчей

Миколенко признался, что не согласен почти со всеми Львами матчей

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 08:38
Миколенко раскритиковал награду Лев матча: 80% победителей вызывают улыбку
Виталий Миколенко. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу готовится к важному матчу квалификации на чемпионат мира-2026 со сборной Исландии. В этой игре выйдет на поле левый защитник Виталий Миколенко, отсутствовавший в противостояниях с Францией и Азербайджаном.

Перед игрой Миколенко рассказал в интервью "Взбірна", что не согласен с 80% победителей награды "Лев матча".

Отметим, что награду "Лев матча" вручают по итогам матча во время голосования болельщиков.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко с наградой "Лев матча". Фото: УАФ

Миколенко не согласен с "Львами матча"

Миколенко признался, что не следит за призом и не просит за себя голосовать, потому что считает эту награду больше фанатской, чем профессиональной.

По словам Виталия, с профессиональной точки зрения большинство результатов голосований вызывает сомнения.

Виталий обратил внимание, что иногда победитель очевиден — например, когда форвард забивает или вратарь делает несколько сейвов. Часто центральный полузащитник, который безупречно отрабатывает в обороне, отбирает мячи, перекрывает контратаки и качественно действует в атаке, остается незамеченным болельщиками.

"Как Тарас Степаненко когда-то сказал: "Вот команда-звезда, а я хочу быть черным полотном позади, чтобы больше сияло". Порой таких футболистов на поле болельщики не замечают, но профессионалы замечают. С 80% "Львов матчей" я не согласен, порой это просто смешно", — сказал Миколенко.

Миколенко отметил, что таких игроков, как Степаненко или Николай Матвиенко, болельщики часто недооценивают, хотя профессионалы хорошо видят их вклад.

Защитник считает, что Матвиенко отдает великолепные передачи и играет безупречно, но ни разу не получал шансов на звание "Льва матча".

УАФ футбол Сборная Украины по футболу награда Виталий Миколенко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
