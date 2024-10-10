Мілевський розповів про примирення з Алієвим та бажання стати тренером

Артем Мілевський у 2024 році. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський натякнув на можливість примирення з Олександром Алієвим. Давні друзі посварилися декілька місяців тому.

Мілевський заявив про бажання стати тренером в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна".

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Артем Мілевський відновив футбольну кар'єру, але наразі 39-річний форвард виступає у Медіалізі. Він захищає кольори футбольного клубу "Ігніс". Ексфутболіст "Динамо" хвалить цей проєкт і нагадує, що багато спортсменів таким чином допомагають ЗСУ.

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Примирення з Алієвим

Команда Мілевського "Ігніс" програла "Арматі" з рахунком 0:1, а єдиний гол у матчі забив ексфорвард "Шахтаря" Євген Селезньов. Однак Артем жалкує не лише про поразку, а й про відсутність на полі свого друга Олександра Алієва.

Друзі посварилися під час реабілітації Мілевського в одній зі столичних клінік, хоча до цього товаришували протягом кількох десятиліть. Мілевський запевнив, що обійняв би Алієва під час зустрічі в рамках Медіаліги, попри минулі непорозуміння.

Артем Мілевський та Олександр Алієв у збірній України. Фото: УНІАН

Окрім цього, форвард "Ігніс" розповів про бажання змінити вид діяльності. Футболіст хоче перейти на тренерську роботу та подивитися, наскільки успішним фахівцем йому вдасться стати.

"Я вже багато награв за ці вісім місяців, тому вирішив спробувати себе в новій іпостасі. Саме тому на грі проти "Армати" я був у костюмчику та на брівці", — пояснив Мілевський.

Нагадаємо, на Олександра Алієва порушили кримінальну справу в Росії. Колишнього півзахисника збірної України звинуватили у підбурюванні до тероризму.

А голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан може продовжити кар'єру у турецькій команді, яка претендує на чемпіонський титул.