Милевский рассказал о примирении с Алиевым и желании стать тренером

Артем Милевский в 2024 году. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский намекнул на возможность примирения с Александром Алиевым. Давние друзья разругались несколько месяцев назад.

Милевский заявил о желании стать тренером в интервью "Спорт-Экспресс Украина".

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Артем Милевский возобновил футбольную карьеру, но теперь 39-летний форвард выступает в Медиалиге. Он защищает цвета футбольного клуба "Игнис". Экс-футболист "Динамо" хвалит этот проект и напоминает, что многие спортсмены таким образом помогают ВСУ.

Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Примирение с Алиевым

Команда Милевского "Игнис" проиграла "Армате" со счетом 0:1, а единственный гол в матче забил экс-форвард "Шахтера" Евгений Селезнев. Однако Артем сожалеет не только о поражении, но и об отсутствии на поле своего друга Александра Алиева.

Друзья разругались во время реабилитации Милевского в одной из столичных клиник, хотя до этого дружили на протяжение нескольких десятилетий. Милевский заверил, что обнял бы Алиева во время встречи в рамках Медиалиги несмотря на прошлые недоразумения.

Артем Милевский и Александр Алиев в сборной Украины. Фото: УНИАН

Помимо этого форвард "Игнис" рассказал о желании сменить вид деятельности. Футболист хочет перейти на тренерскую работу и посмотреть, насколько успешным специалистом ему удастся стать.

"Я уже многое наиграл за эти восемь месяцев, поэтому решил попробовать себя в новой ипостаси. Именно поэтому на игре против "Арматы" я был в костюмчике и на бровке", — объяснил Милевский.

Напомним, на Александра Алиева завели уголовное дело в России. Бывшего полузащитник сборной Украины обвинили в подстрекательстве к терроризму.

А голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан может продолжить карьеру в турецкой команде, которая претендует на чемпионский титул.