Мілевський розкрив головну проблему київського Динамо

Гравці "Динамо" під час матчу з "Маккабі". Фото: пресслужба клубу

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський поділився враженнями від матчу команди проти "Маккабі" (1:3) у Лізі Європи. За його словами, гра киян стала справжнім розчаруванням для вболівальників, оскільки команда виглядала безвольно.

Ексгравець зазначив, що клуб втратив те, що завжди вирізняло його на міжнародній арені. Йдеться про характер та вміння боротися до кінця, повідомив Мілевський в інтерв'ю виданню Blik.

Артем Мілевський вважає, що в минулому поколінні "Динамо" демонструвало інший рівень пристрасті та самовіддачі, а зараз на полі цього не видно. Колишній форвард наголосив, що виправдання про важку логістику та умови виїздів у єврокубках звучать несерйозно. На його думку, футболісти отримують великі гроші та повинні нести відповідальність за результат, а не шукати відмовки.

Едуардо Герреро під час атаки. Фото: пресслужба клубу

Мілевський жорстко та чесно розкритикував "Динамо"

Особливу увагу колишній нападник приділив ювілейному матчу Андрія Ярмоленка. Він зауважив, що 400-та гра ветерана збіглася з болючою поразкою від "Маккабі", що стало ударом для всієї історії клубу. Також він відзначив вилучення Вівчаренка, яке остаточно зламало гру киян.

Артем Мілевський із дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

"Мені було боляче спостерігати за цією грою. Я згадував матчі нашого покоління та розумів, що різниця колосальна. Ми з Алієвим навіть не додивилися зустріч та поїхали раніше, тому що не бачили сенсу сидіти на трибуні. Мені соромно за те, який вигляд мало "Динамо", і, чесно кажучи, я не вірю, що в матчі-відповіді може статися диво", — розповів Мілевський.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський близький до відставки, вона може відбутися після наступної гри з "Маккабі".

Один із футболістів "Динамо" відмовився повертатися до київського клубу та вважає за краще продовжити кар'єру в Туреччині.

Колишньому захиснику "Динамо" Іллі Забарному доведеться грати в одній команді з росіянином Матвієм Сафоновим, тренер Луїс Енріке прокоментував ситуацію.