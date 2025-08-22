Видео
Милевский назвал поражение Динамо от Маккаби позором

Милевский назвал поражение Динамо от Маккаби позором

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:03
Милевский раскрыл главную проблему киевского Динамо
Игроки "Динамо" во время матча с "Маккаби". Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский поделился впечатлениями от матча команды против "Маккаби" (1:3) в Лиге Европы. По его словам, игра киевлян стала настоящим разочарованием для болельщиков, так как команда выглядела безвольно.

Экс-игрок отметил, что клуб потерял то, что всегда отличало его на международной арене. Речь идет про характер и умение бороться до конца, сообщил Милевский в интервью изданию Blik.

Артем Милевский считает, что в прошлом поколении "Динамо" демонстрировало другой уровень страсти и самоотдачи, а сейчас на поле этого не видно. Бывший форвард подчеркнул, что оправдания про тяжелую логистику и условия выездов в еврокубках звучат несерьезно. По его мнению, футболисты получают большие деньги и должны нести ответственность за результат, а не искать отговорки. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро во время атаки. Фото: пресс-служба клуба

Милевский жестко и честно раскритиковал "Динамо"

Особое внимание бывший нападающий уделил юбилейному матчу Андрея Ярмоленко. Он заметил, что 400-я игра ветерана совпала с болезненным поражением от "Маккаби", что стало ударом для всей истории клуба. Также он отметил удаление Вивчаренко, которое окончательно сломало игру киевлян. 

Артем Милевский
Артем Милевский с девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

"Мне было больно наблюдать за этой игрой. Я вспоминал матчи нашего поколения и понимал, что разница колоссальная. Мы с Алиевым даже не досмотрели встречу и уехали раньше, потому что не видели смысла сидеть на трибуне. Мне стыдно за то, как выглядело "Динамо", и, честно говоря, я не верю, что в ответной игре может произойти чудо", — рассказал Милевский. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский близок к отставке, она может произойти после следующей игры с "Маккаби". 

Один из футболистов "Динамо" отказался возвращаться в киевский клуб и предпочел продолжить карьеру в Турции. 

Бывшему защитнику "Динамо" Илье Забарному придется играть в одной команде с россиянином Матвеем Сафоновым, тренер Луис Энрике прокомментировал ситуацию

спорт футбол Артем Милевский Динамо Маккаби Тель-Авив
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
