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Мілевський привітав Срну з перемогою

7 листопада 2024 19:26
Станіслав Костюк - Редактор
Мілевський привітав Срну з перемогою Шахтаря
Артем Мілевський. Фото: скриншот YouTube/Ходять чутки
Станіслав Костюк - Редактор

Артем Мілевський розмістив зворушливий допис у соцмережах, в якому привітав Даріо Срну з перемогою його команди. Напередодні "Шахтар" обіграв "Янг Бойз" в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Відповідний допис зʼявився у його Instagram.

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Відомо, що "Шахтар" зіграв у четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз". Матч закінчився з рахунком 2:1.

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський зворушливо привітав Срну з перемогою його команди.

"Я радий, що ми з тобою в таких (прапор України, — ред.), з перемогою", — написав Мілевський.

Допис Мілевського
Допис Мілевського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Анчелотті різко висловився після поразки "Реала" від "Мілана".

Тренер "Бенфіки" Бруну Лаже взяв провину за поразку команди у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів від мюнхенської "Баварії" на себе.

Пушич назвав, хто став кращим гравцем у матчі після першої перемоги. 

Україна Артем Мілевський Даріо Срна футбол ФК Шахтар

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