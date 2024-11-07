Мілевський привітав Срну з перемогою Шахтаря

Мілевський привітав Срну з перемогою
Артем Мілевський розмістив зворушливий допис у соцмережах, в якому привітав Даріо Срну з перемогою його команди. Напередодні "Шахтар" обіграв "Янг Бойз" в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.
Відповідний допис зʼявився у його Instagram.
Мілевський привітав Срну
Відомо, що "Шахтар" зіграв у четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз". Матч закінчився з рахунком 2:1.
Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський зворушливо привітав Срну з перемогою його команди.
"Я радий, що ми з тобою в таких (прапор України, — ред.), з перемогою", — написав Мілевський.
Нагадаємо, Анчелотті різко висловився після поразки "Реала" від "Мілана".
Тренер "Бенфіки" Бруну Лаже взяв провину за поразку команди у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів від мюнхенської "Баварії" на себе.
Пушич назвав, хто став кращим гравцем у матчі після першої перемоги.
Читайте Новини.LIVE!