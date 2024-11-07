Мілевський привітав Срну з перемогою Шахтаря

Артем Мілевський. Фото: скриншот YouTube/Ходять чутки

Артем Мілевський розмістив зворушливий допис у соцмережах, в якому привітав Даріо Срну з перемогою його команди. Напередодні "Шахтар" обіграв "Янг Бойз" в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Відповідний допис зʼявився у його Instagram.

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Відомо, що "Шахтар" зіграв у четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз". Матч закінчився з рахунком 2:1.

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський зворушливо привітав Срну з перемогою його команди.

"Я радий, що ми з тобою в таких (прапор України, — ред.), з перемогою", — написав Мілевський.

Допис Мілевського. Фото: скриншот

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