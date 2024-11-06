Анчелотті розкритикував гру Луніна після поразки Реала від Мілана

Карло Анчелотті після матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридський "Реал" програв італійському "Мілану" у драматичному матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Головний тренер іспанської команди Карло Анчелотті вважає результат поєдинку закономірним.

Анчелотті визнав наявність проблем у грі "Реала", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Мадридський "Реал" програв "Мілану" в Іспанії з рахунком 1:3. Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті на післяматчевій пресконференції заявив, що його непокоїть форма футболістів та їхні дії на полі.

Анчелотті розкритикував "Реал"

Наставник "королівського клубу" визнав, що його команді не вистачає компактності та дисципліни. Це призводить до великої кількості пропущених м'ячів. Тренер "Реала" не став критикувати Вінісіуса та Мбаппе. Анчелотті заявив, що проблема полягає у діях футболістів середньої лінії та оборони.

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Також Анчелотті розкритикував дії своїх підопічних під час атак суперників. Відсутність взаємного підстрахування в обороні призводить до невпевненої гри воротарів. Наслідком є пропущені голи та поразки.

Карло Анчелотті пообіцяв розібратися з цією проблемою та знайти рішення вже у найближчих матчах. Наступним суперником "Реала" стане "Осасуна". Матч пройде 9 листопада у рамках чемпіонату Іспанії.

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