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Реал удома програв Мілану, а Лунін пропустив три м'ячі — відео

6 листопада 2024 06:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мілан здобув перемогу над Реалом у Лізі чемпіонів із результатом 3-1
Футболісти "Мілана" після голу. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Лізі чемпіонів відбулися матчі першого дня четвертого туру. Мадридський "Реал" приймав "Мілан".

Команда Пауло Фонсеки виграла у підопічних Карло Анчелотті, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Мілан" зміг забити на 12-й хвилині. Пулішич подав із кутового на лінію воротарського майданчика, де залишений без опіки Тшау "розстріляв" голкіпера.

"Реалу" потім знадобилося 11 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Спочатку гравець "Мілана" сфолив на Вінісіусі, а потім бразилець реалізував пенальті.

Матч Реал - Мілан
Вінісіус не дали забити з гри. Фото: Reuters

На 39-й хвилині "Мілан" забив другий м'яч. Леау пробив із 11 метрів і Лунін відбив м'яч, але першим на добиванні був Мората — 1:2.

У другому таймі третій м'яч забив "Мілан". Леау обіграв суперника та вивів Рейндерса на побачення з Луніним. Гравець "Мілану" пробив українського голкіпера.

Андрій Лунін
Андрій Лунін перед матчем з "Міланом". Фото: Reuters

Як "Реал" не намагався, але відіграти відставання не зміг.

Після чотирьох турів у "Реала" та "Мілана" по шість очок, але мадридці випереджають суперника за рахунок різниці забитих та пропущених м'ячів.

"Реал" — "Мілан" — 1:3

Голи: Вінісіус, 23 (пен.) — Тіав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

"Реал": Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді (Фран Гарсія, 74) — Вальверде (Камавінга, 46), Чуамені (Діас, 46), Модріч (Себальйос, 63), Беллінгем (Родріго, 74) — Вінісіус, Мбаппе.

"Мілан": Меньян — Емерсон (Калабрія, 90+3), Тіав, Томорі, Ернандес — Фофана, Муса (Павлович, 90+3) — Пулішич (Лофтус-Чік, 70), Рейндерс, Леау (Окафор, 77) — Мората (Абрагам, 70).

Попередження: Камавінга, Васкес, Мілітао, Вінісіус — Мората, Фофана

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Андрій Лунін Реал Мадрид футбол Ліга чемпіонів Мілан

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