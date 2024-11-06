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Реал дома проиграл Милану, а Лунин пропустил три мяча — видео

6 ноября 2024 06:54
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Милан одержал победу над Реалом в Лиге чемпионов с результатом 3-1
Футболисты "Милана" после гола. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Лиге чемпионов прошли матчи первого дня четвертого тура. Мадридский "Реал" принимал "Милан".

Команда Пауло Фонсеки выиграла у подопечных Карло Анчелотти, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Милан" смог забить на 12-й минуте. Пулишич подал с углового на линию вратарской площадки, где оставленный без опеки Тшау "расстрелял" голкипера.

"Реалу" затем потребовалось 11 минут, чтобы сравнять счет. Сначала игрок "Милана" сфолил на Винисиусе, а затем бразилец реализовал пенальти.

Матч Реал — Милан
Винисиусу не дали забить с игры. Фото: Reuters

На 39-й минуте "Милан" забыл второй гол. Леау пробил с 11 метров и Лунин отбил мяч, но первым на добивании был Мората — 1:2.

Во втором тайме третий мяч забил "Милан". Леау обыграл соперника и вывел Рейндерса на свидание с Луниным. Игрок "Милана" пробил украинского голкипера.

Андрей Лунин
Андрей Лунин перед матчем с "Миланом". Фото: Reuters

Как бы "Реал" не старался, но отыграть отставание не смог.

После четырех туров у "Реала" и "Милана" по шесть очков, но мадридцы опережают соперника за счет разницы забитых и пропущенных мячей.

"Реал" — "Милан" — 1:3

Голи: Винисиус, 23 (пен.) — Тиав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

"Реал": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 74) — Вальверде (Камавинга, 46), Чуамени (Диас, 46), Модрич (Себальос, 63), Беллингем (Родриго, 74) — Винисиус Жуниор, Мбаппе.

"Милан": Меньян — Эмерсон (Калабрия, 90+3), Тиав, Томори, Эрнандес — Фофана, Муса (Павлович, 90+3) — Пулишич (Лофтус-Чик, 70), Рейндерс, Леау (Окафор, 77) — Мората (Абрагам, 70).

Предупреждения: Камавинга, Васкес, Милитао, Винисиус — Мората, Фофана

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Андрей Лунин Реал Мадрид футбол Лига чемпионов Милан

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