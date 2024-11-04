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Реал готов продать Винисиуса — известны претенденты на бразильца

4 ноября 2024 16:01
Станислав Костюк - Редактор
Реал собирается продать Винисиуса в ПСЖ или Челси
Винисиус Жуниор на тренировке. Фото: Reuters/Juan Medina
Станислав Костюк - Редактор

Мадридский "Реал" проведет переговоры с одной из звезд команды Винисиусом Жуниором. Между испанским клубом и бразильским футболистом возникли разногласия. 

Винисиус и руководство "Реала" недовольны друг другом, сообщает Marca

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Бразильский легионер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор до сих пор не может смириться с тем, что не он стал лауреатом "Золотого мяча" в 2024 году. При этом футболист недоволен поддержкой, которую клуб оказал ему во время церемонии вручения награды. Делегация "Реала" проигнорировала торжество, но бразильцу показалось, что этого мало. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор против Жюля Кунде. Фото: Reuters/Susana Vera

Винисиус может сменить клуб

Контракт 24-летнего футболиста с испанским клубом действует до лета 2027 года, и руководство "Реала" в ближайшее время встретится с игроком и его агентами, чтобы обсудить будущее на "Сантьяго Бернабеу". 

Мадридский "Реал" готов избавиться от Винисиуса, которого начинают считать "токсичным активом". Футболиста постоянно сопровождают скандалы, и это кардинально вредит репутации клуба. 

Главным претендентами на Винисиуса являются лондонский "Челси" и французский "ПСЖ". В Мадриде хотят получить за бразильца не менее 100 млн евро. 

Напомним, представитель английский Премьер-лиги интересуется футболистом сборной Украины. 

Известная спортсменка Дарья Белодед прокомментировала предложение о переходе в ММА. 

Футбол трансферы Реал Мадрид футбол спорт Винисиус Жуниор

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