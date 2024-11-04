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Реал готовий продати Вінісіуса — відомі претенденти на бразильця

4 листопада 2024 16:01
Станіслав Костюк - Редактор
Реал збирається продати Вінісіуса в ПСЖ чи Челсі
Вінісіус Жуніор на тренуванні. Фото: Reuters/Juan Medina
Станіслав Костюк - Редактор

Мадридський "Реал" проведе переговори з однією із зірок команди Вінісіусом Жуніором. Між іспанським клубом та бразильським футболістом виникли розбіжності.

Вінісіус та керівництво "Реала" незадоволені один одним, повідомляє Marca.

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Бразильський легіонер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор досі не може змиритися з тим, що він не став лауреатом "Золотого м'яча" у 2024 році. При цьому футболіст незадоволений підтримкою, яку клуб надав йому під час церемонії нагородження. Делегація "Реала" проігнорувала свято, але бразильцеві здалося, що цього мало.

Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор проти Жюля Кунде. Фото: Reuters/Susana Vera

Вінісіус може змінити клуб

Контракт 24-річного футболіста з іспанським клубом діє до літа 2027 року, і керівництво "Реала" найближчим часом зустрінеться з гравцем та його агентами, щоб обговорити майбутнє на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридський "Реал" готовий позбутися Вінісіуса, якого починають вважати "токсичним активом". Футболіста постійно супроводжують скандали й це кардинально шкодить репутації клубу.

Головним претендентами на Вінісіуса є лондонський "Челсі" та французький "ПСЖ". У Мадриді хочуть отримати за бразильця щонайменше 100 млн євро.

Нагадаємо, представник англійської Прем'єр-ліги цікавиться футболістом збірної України.

Відома спортсменка Дар'я Бєлодед прокоментувала пропозицію про перехід до ММА.

Футбол трансфери Реал Мадрид футбол спорт Вінісіус Жуніор

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