Реал збирається продати Вінісіуса в ПСЖ чи Челсі

Вінісіус Жуніор на тренуванні. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" проведе переговори з однією із зірок команди Вінісіусом Жуніором. Між іспанським клубом та бразильським футболістом виникли розбіжності.

Вінісіус та керівництво "Реала" незадоволені один одним, повідомляє Marca.

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Бразильський легіонер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор досі не може змиритися з тим, що він не став лауреатом "Золотого м'яча" у 2024 році. При цьому футболіст незадоволений підтримкою, яку клуб надав йому під час церемонії нагородження. Делегація "Реала" проігнорувала свято, але бразильцеві здалося, що цього мало.

Вінісіус Жуніор проти Жюля Кунде. Фото: Reuters/Susana Vera

Вінісіус може змінити клуб

Контракт 24-річного футболіста з іспанським клубом діє до літа 2027 року, і керівництво "Реала" найближчим часом зустрінеться з гравцем та його агентами, щоб обговорити майбутнє на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридський "Реал" готовий позбутися Вінісіуса, якого починають вважати "токсичним активом". Футболіста постійно супроводжують скандали й це кардинально шкодить репутації клубу.

Головним претендентами на Вінісіуса є лондонський "Челсі" та французький "ПСЖ". У Мадриді хочуть отримати за бразильця щонайменше 100 млн євро.

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