Анчелотти раскритиковал игру Лунина после поражения Реала от Милана

Карло Анчелотти после матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридский "Реал" проиграл итальянскому "Милану" в драматическом матче четвертого тура Лиги чемпионов. Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти считает результат поединка закономерным.

Анчелотти признал наличие проблем в игре "Реала", сообщает официальный сайт УЕФА.

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Мадридский "Реал" проиграл "Милану" в Испании со счетом 1:3. Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции заявил, что его беспокоит форма футболистов и их действия на поле.

Анчелотти раскритиковал "Реал"

Наставник "королевского клуба" признал, что его команде не хватает компактности и дисциплины. Это приводит к большому количеству пропущенных мячей. Тренер "Реала" не стал критиковать Винисиуса и Мбаппе. Анчелотти заявил, что проблема заключается в действиях футболистов средней линии и обороны.

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Также Анчелотти раскритиковал действия своих подопечных во время атак соперников. Отсутствие взаимной подстраховки в обороне приводит к неуверенной игре вратарей. Следствием являются пропущенные голы и поражения.

Карло Анчелотти пообещал разобраться с этой проблемой и найти решение уже в ближайших матчах. Следующим соперником "Реала" станет "Осасуна". Матч пройдет 9 ноября в рамках чемпионата Испании.

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