Анчелотти раскритиковал игру Лунина после поражения Реала от Милана

Анчелотти раскритиковал Реал после поражения от Милана в ЛЧ
Мадридский "Реал" проиграл итальянскому "Милану" в драматическом матче четвертого тура Лиги чемпионов. Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти считает результат поединка закономерным.
Анчелотти признал наличие проблем в игре "Реала", сообщает официальный сайт УЕФА.
Мадридский "Реал" проиграл "Милану" в Испании со счетом 1:3. Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции заявил, что его беспокоит форма футболистов и их действия на поле.
Анчелотти раскритиковал "Реал"
Наставник "королевского клуба" признал, что его команде не хватает компактности и дисциплины. Это приводит к большому количеству пропущенных мячей. Тренер "Реала" не стал критиковать Винисиуса и Мбаппе. Анчелотти заявил, что проблема заключается в действиях футболистов средней линии и обороны.
Также Анчелотти раскритиковал действия своих подопечных во время атак соперников. Отсутствие взаимной подстраховки в обороне приводит к неуверенной игре вратарей. Следствием являются пропущенные голы и поражения.
Карло Анчелотти пообещал разобраться с этой проблемой и найти решение уже в ближайших матчах. Следующим соперником "Реала" станет "Осасуна". Матч пройдет 9 ноября в рамках чемпионата Испании.
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