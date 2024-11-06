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Анчелотти раскритиковал Реал после поражения от Милана в ЛЧ

6 ноября 2024 10:40
Станислав Костюк - Редактор
Анчелотти раскритиковал игру Лунина после поражения Реала от Милана
Карло Анчелотти после матча. Фото: Reuters/Susana Vera
Станислав Костюк - Редактор

Мадридский "Реал" проиграл итальянскому "Милану" в драматическом матче четвертого тура Лиги чемпионов. Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти считает результат поединка закономерным. 

Анчелотти признал наличие проблем в игре "Реала", сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Мадридский "Реал" проиграл "Милану" в Испании со счетом 1:3. Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции заявил, что его беспокоит форма футболистов и их действия на поле. 

Анчелотти раскритиковал "Реал" 

Наставник "королевского клуба" признал, что его команде не хватает компактности и дисциплины. Это приводит к большому количеству пропущенных мячей. Тренер "Реала" не стал критиковать Винисиуса и Мбаппе. Анчелотти заявил, что проблема заключается в действиях футболистов средней линии и обороны. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Susana Vera

Также Анчелотти раскритиковал действия своих подопечных во время атак соперников. Отсутствие взаимной подстраховки в обороне приводит к неуверенной игре вратарей. Следствием являются пропущенные голы и поражения. 

Карло Анчелотти пообещал разобраться с этой проблемой и найти решение уже в ближайших матчах. Следующим соперником "Реала" станет "Осасуна". Матч пройдет 9 ноября в рамках чемпионата Испании. 

Напомним, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, о каком рекорде мечтает, а также раскрыла секрет своего восстановления после турниров. 

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид футбол Лига чемпионов Милан

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