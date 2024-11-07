Милевский поздравил Срну с победой Шахтера

Милевский поздравил Срну с победой
Артём Милевский разместил трогательное сообщение в соцсетях, в котором поздравил Дарио Срну с победой его команды. Рантше "Шахтера" обыграл "Янг Бойз" в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Соответствующее сообщение появилось в его Instagram.
Милевский поздравил Срну
Известно, что "Шахтер" сыграл в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз". Матч закончился со счётом 2:1.
Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский трогательно поздравил Срну с победой его команды.
"Я рад, что мы с тобой у таких (флаг Украины, — ред.), с победой", — написал Милевский.
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