Милевский поздравил Срну с победой Шахтера

Артём Милевский. Фото: скриншот YouTube/Ходят слухи

Артём Милевский разместил трогательное сообщение в соцсетях, в котором поздравил Дарио Срну с победой его команды. Рантше "Шахтера" обыграл "Янг Бойз" в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Соответствующее сообщение появилось в его Instagram.

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Милевский поздравил Срну

Известно, что "Шахтер" сыграл в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз". Матч закончился со счётом 2:1.

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский трогательно поздравил Срну с победой его команды.

"Я рад, что мы с тобой у таких (флаг Украины, — ред.), с победой", — написал Милевский.

Сообщение Милевского. Фото: скриншот

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