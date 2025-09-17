Відео
Головна Спорт Мілевський прокоментував спробу Рудька втекти з України

Мілевський прокоментував спробу Рудька втекти з України

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 06:40
Мілевський відреагував на спробу Рудька нелегально виїхати з України
Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько був спійманий прикордонниками. Він хотів покинути Україну в незаконний спосіб.

Проблеми Рудька в Telegram прокоментував Артем Мілевський.

Читайте також:
Артур Рудько
Артур Рудько серед затриманих. Фото: SportArena

Мілевський про неприємності Рудька

Останнім клубом воротаря був одеський "Чорноморець", де він програв конкуренцію і влітку став вільним агентом. Після цього футболіст міг хотіти покинути Україну, щоб знайти новий клуб за кордоном. Однак, дозволу на виїзд він не мав. 

Новина шокувала багатьох футбольних людей, серед яких ексгравець збірної України Артем Мілевський, який відреагував емоційно.

"П****ц, тільки дізнався. Ну мізків...", — написав Мілевський.

Також відомо, що Рудько міг заплатити за можливість покинути Україну 8 тисяч доларів.

Рудько, який є вихованцем академії київського "Динамо", дебютував за головну команду в 2012 році. Потім він грав за "Говерлу", кіпрський "Пафос", "Металіст", польський "Лех" і "Шахтар".

Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич назвав футболіста, який буде зіркою футболу.

Відомий експерт запропонував кандидатуру на посаду нового тренера національної команди.

кордон футбол Артем Мілевський ТЦК та СП Артур Рудько
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
