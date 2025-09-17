Милевский отреагировал на попытку Рудько нелегально выехать из Украины

Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший футболист киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько был пойман пограничниками. Он хотел покинуть Украину незаконным способом.

Проблемы Рудько в Telegram прокомментировал Артем Милевский.

Артур Рудько среди задержанных. Фото: SportArena

Милевский о неприятностях Рудько

Последним клубом вратаря был одесский "Черноморец", где он проиграл конкуренцию и летом стал свободным агентом. После этого футболист мог хотеть покинуть Украину, чтобы найти новый клуб за рубежом. Однако, разрешения на выезд он не имел.

Новость шокировала многих футбольных людей, среди которых экс-игрок сборной Украины Артем Милевский, который отреагировал эмоционально.

"П****ц, только узнал. Ну мозгов...", — написал Милевский.

Также известно, что Рудько мог заплатить за возможность покинуть Украину 8 тысяч долларов.

Рудько, который является воспитанником академии киевского "Динамо", дебютировал за главную команду в 2012 году. Затем он играл за "Говерлу", кипрский "Пафос", "Металлист", польский "Лех" и "Шахтер".

