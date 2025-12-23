Мілевський зізнався в причинах особистої кризи та проблемах у кар'єрі

Артем Мілевський під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про найважчий період після завершення професійної кар'єри.

Різка втрата звичного ритму життя і відсутність чіткого плану призвели до серйозних проблем зі здоров'ям та внутрішньої кризи, розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу PRYVOZ.

Артем Мілевський зізнався, що в той період йому було складно справлятися з повсякденними речами, а фізичний стан безпосередньо відображав внутрішнє спустошення. Він опинився в ситуації, коли звична футбольна ідентичність зникла, а нова опора так і не сформувалася, що лише погіршувало стан.

Коли Мілевському стало по-справжньому важко

"Це був момент, коли я зрозумів, що не готовий до закінчення кар'єри. Я весь час відкладав прийняття реальності, переконуючи себе, що ще є час. Коли футбол закінчився остаточно, я просто не знав, куди йти далі", — розповів Мілевський.

Згодом ексфутболісту вдалося поступово вибратися з кризи внаслідок відновлення режиму, фізичної активності та роботи над собою. Нині він зазначає, що той досвід став болючим, але важливим етапом, який допоміг переосмислити життя та навчитися контролювати свої слабкості.

