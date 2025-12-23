Відео
Головна Спорт Мілевський згадав про головну проблему у своїй кар'єрі

Мілевський згадав про головну проблему у своїй кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 21:07
Мілевський зізнався в причинах особистої кризи та проблемах у кар'єрі
Артем Мілевський під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про найважчий період після завершення професійної кар'єри.

Різка втрата звичного ритму життя і відсутність чіткого плану призвели до серйозних проблем зі здоров'ям та внутрішньої кризи, розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу PRYVOZ.

Читайте також:

Артем Мілевський зізнався, що в той період йому було складно справлятися з повсякденними речами, а фізичний стан безпосередньо відображав внутрішнє спустошення. Він опинився в ситуації, коли звична футбольна ідентичність зникла, а нова опора так і не сформувалася, що лише погіршувало стан.

Андрей Шевченко
Коноплянка (ліворуч), Шевченко та Мілевський у збірній України. Фото: УНІАН

Коли Мілевському стало по-справжньому важко

"Це був момент, коли я зрозумів, що не готовий до закінчення кар'єри. Я весь час відкладав прийняття реальності, переконуючи себе, що ще є час. Коли футбол закінчився остаточно, я просто не знав, куди йти далі", — розповів Мілевський.

Згодом ексфутболісту вдалося поступово вибратися з кризи внаслідок відновлення режиму, фізичної активності та роботи над собою. Нині він зазначає, що той досвід став болючим, але важливим етапом, який допоміг переосмислити життя та навчитися контролювати свої слабкості.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ліквідували на фронті відомого російського боксера-чемпіона.

Зірка українського спорту Володимир Кличко пояснив, чому необхідно побудувати новий літак Ан-225 Мрія.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
