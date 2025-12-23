Видео
Главная Спорт Милевский вспомнил о главной проблеме в своей карьере

Милевский вспомнил о главной проблеме в своей карьере

Дата публикации 23 декабря 2025 21:07
Милевский признался в причинах личного кризиса и проблемах в карьере
Артем Милевский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о самом тяжелом периоде после завершения профессиональной карьеры.

Резкая потеря привычного ритма жизни и отсутствие четкого плана привели к серьезным проблемам со здоровьем и внутреннему кризису, рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу PRYVOZ.

Читайте также:

Артем Милевский признался, что в тот период ему было сложно справляться с повседневными вещами, а физическое состояние напрямую отражало внутреннее опустошение. Он оказался в ситуации, когда привычная футбольная идентичность исчезла, а новая опора так и не сформировалась, что лишь усугубляло состояние. 

Андрей Шевченко
Коноплянка (слева), Шевченко и Милевский в сборной Украины. Фото: УНИАН

Когда Милевскому стало по-настоящему тяжело

"Это был момент, когда я понял, что не готов к окончанию карьеры. Я все время откладывал принятие реальности, убеждая себя, что еще есть время. Когда футбол закончился окончательно, я просто не знал, куда идти дальше", — рассказал Милевский.

Со временем экс-футболисту удалось постепенно выбраться из кризиса за счет восстановления режима, физической активности и работы над собой. Сейчас он отмечает, что тот опыт стал болезненным, но важным этапом, который помог переосмыслить жизнь и научиться контролировать свои слабости.  

Напомним, украинские военнослужащие ликвидировали на фронте известного российского боксера-чемпиона. 

Звезда украинского спорта Владимир Кличко объяснил, почему необходимо построить новый самолет Ан-225 Мрия. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Милевский Динамо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
