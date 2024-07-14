Олімпійська ігри 2024 у Франції

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера та прапороносець паралімпійської збірної Алексіс Анкенквант. Фото: FOX 16

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера скупалася у Сені перед відкриттям Олімпіади-2024. Таким чином вона захотіла показати, що вода у річці придатна для змагань.

Про це повідомляє France 24.

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"Дотрималася слова", — підписала відео Амелі Удеа-Кастера.

Таким чином вона намагалася продемонструвати, що вода у Сені чиста і придатна для змагань. Скупатися у річці обіцяли також президент Франції та мер Парижа, але міністерку супроводжував лише прапороносець паралімпійської збірної Алексіс Анкенквант.

26 липня у Парижі стартують літні Олімпійські ігри, серед дисциплін присутні і змагання з плавання.

Варто уточнити, що купатися у Сені заборонили ще у 1923 році через погану якість води. Однак звіти останніх тижнів демонструють відповідність необхідним стандартам.

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Міністерство молоді та спорту України запрошує на відкриття фан-зони до Олімпійських ігор у Києві. Українців закликають долучатися до фізкультурно-оздоровчого заходу "Олімпійська країна" та підтримати українських спортсменів.