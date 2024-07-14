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Министр спорта Франции скупалась в Сене перед Олимпийскими играми-2024

14 июля 2024 07:52
Дмитрий Галушка - Редактор
Олимпийские игры 2024 во Франции
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и флагоносец паралимпийской сборной Алексис Анкенквант. Фото: FOX 16
Дмитрий Галушка - Редактор

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера скупалась в Сене перед открытием Олимпиады-2024. Таким образом, она захотела показать, что вода в реке пригодна для соревнований.

Об этом сообщает France 24.

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"Соблюдала слово", — подписала видео Амели Удеа-Кастера.

Таким образом, она пыталась продемонстрировать, что вода в Сене чиста и пригодна для соревнований. Искупаться в реке обещали также президент Франции и мэр Парижа, но министра сопровождал только флагоносец паралимпийской сборной Алексис Анкенквант.

26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры, среди дисциплин присутствуют и соревнования по плаванию.

Стоит уточнить, что купаться в Сене запретили еще в 1923 году из-за плохого качества воды. Однако отчеты последних недель демонстрируют соответствие необходимым стандартам.

Ранее мы сообщали, что на время проведения Олимпийских игр в Париже синоптики прогнозируют аномальную жару, поэтому спортсмены рискуют своей жизнью, участвуя в турнире. Потенциально они могут получить тепловой удар и нанести вред своему здоровью.

Министерство молодежи и спорта Украины приглашает на открытие фан-зоны в Олимпийские игры в Киеве. Украинцев призывают приобщаться к физкультурно-оздоровительному мероприятию "Олимпийская страна" и поддержать украинских спортсменов.

Франция спорт Олимпийские игры Париж река

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