Олимпийские игры 2024 во Франции

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и флагоносец паралимпийской сборной Алексис Анкенквант. Фото: FOX 16

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера скупалась в Сене перед открытием Олимпиады-2024. Таким образом, она захотела показать, что вода в реке пригодна для соревнований.

Об этом сообщает France 24.

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"Соблюдала слово", — подписала видео Амели Удеа-Кастера.

Таким образом, она пыталась продемонстрировать, что вода в Сене чиста и пригодна для соревнований. Искупаться в реке обещали также президент Франции и мэр Парижа, но министра сопровождал только флагоносец паралимпийской сборной Алексис Анкенквант.

26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры, среди дисциплин присутствуют и соревнования по плаванию.

Стоит уточнить, что купаться в Сене запретили еще в 1923 году из-за плохого качества воды. Однако отчеты последних недель демонстрируют соответствие необходимым стандартам.

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