Олімпійські ігри 2024 року — у Києві облаштовують фан-зону

Українські вболівальники у фан-зон Фото ілюстративне: Суспільне

Міністерство молоді та спорту України запрошує на відкриття фан-зони до Олімпійських ігор у Києві. Українців закликають долучатися до фізкультурно-оздоровчого заходу "Олімпійська країна" та підтримати українських спортсменів.

Запрошення Міністерство розмістило на своєму офіційному сайті у п'ятницю, 12 липня.

Читайте також:

Запрошення на відкриття фан-зони. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Відкриття фан-зони до Олімпійських ігор у Києві

Захід триватиме з 24 липня по 4 серпня 2024 року на проспекті Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ "Урбан-парк").

"Розклад подій та програма з 24 по 27 липня доступна у каруселі. Перегляньте програму та заплануйте свій візит", — говориться на сайті Міністерства.

З 28 липня по 4 серпня щоденно працюватиме:

Дитячий спортивний табір, зони UNICEF та БО "Рокада";

З 17:00 до 21:00 фізкультурно-спортивні локації "Активні парки — Шлях до перемоги";

З 16:00 до 21:00 фан-зона транслюватиме Олімпійські ігри;

Заплановані різноманітні змагання, матчі зірок футболу 3/3 та автограф-сесії.

""Олімпійська країна" — це місце, де кожен зможе відчути справжню волю до перемоги та підтримати наших героїв! Будьте разом з нами у ці дні на ВДНГ "Урбан-парк" у Києві", — говориться у повідомленні.

Заходи організовує Міністерство молоді та спорту України за підтримки Офісу Президента України, Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та ВДНГ "Урбан-парк". Співорганізатор: Національний олімпійський комітет.

Партнери заходу виступають:

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ);

БО "Рокада";

ГС асоціація "Мультиспорт";

Kyiv breaking association;

Ukrainian youth association of extreme sports.

План заходів на 24 липня. Фото: Міністерство молоді та спорту України

План заходів на 25 липня. Фото: Міністерство молоді та спорту України

План заходів на 26 липня. Фото: Міністерство молоді та спорту України

План заходів на 27 липня. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Раніше ми розповідали, що футболісти збірної України прибули до табору олімпійської команди у різному фізичному стані. Деякі з них отримали виклик на Ігри-2024 під час відпустки.

Також нагадаємо, що збірна України на Олімпіаді складатиметься зі 140 спортсменів.