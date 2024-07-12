Олімпійські ігри 2024 року — у Києві облаштовують фан-зону

У Києві облаштовують фан-зону для перегляду Олімпійських ігор — де її знайти
Міністерство молоді та спорту України запрошує на відкриття фан-зони до Олімпійських ігор у Києві. Українців закликають долучатися до фізкультурно-оздоровчого заходу "Олімпійська країна" та підтримати українських спортсменів.
Запрошення Міністерство розмістило на своєму офіційному сайті у п'ятницю, 12 липня.
Відкриття фан-зони до Олімпійських ігор у Києві
Захід триватиме з 24 липня по 4 серпня 2024 року на проспекті Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ "Урбан-парк").
"Розклад подій та програма з 24 по 27 липня доступна у каруселі. Перегляньте програму та заплануйте свій візит", — говориться на сайті Міністерства.
З 28 липня по 4 серпня щоденно працюватиме:
- Дитячий спортивний табір, зони UNICEF та БО "Рокада";
- З 17:00 до 21:00 фізкультурно-спортивні локації "Активні парки — Шлях до перемоги";
- З 16:00 до 21:00 фан-зона транслюватиме Олімпійські ігри;
- Заплановані різноманітні змагання, матчі зірок футболу 3/3 та автограф-сесії.
""Олімпійська країна" — це місце, де кожен зможе відчути справжню волю до перемоги та підтримати наших героїв! Будьте разом з нами у ці дні на ВДНГ "Урбан-парк" у Києві", — говориться у повідомленні.
Заходи організовує Міністерство молоді та спорту України за підтримки Офісу Президента України, Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та ВДНГ "Урбан-парк". Співорганізатор: Національний олімпійський комітет.
Партнери заходу виступають:
- Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ);
- БО "Рокада";
- ГС асоціація "Мультиспорт";
- Kyiv breaking association;
- Ukrainian youth association of extreme sports.
Раніше ми розповідали, що футболісти збірної України прибули до табору олімпійської команди у різному фізичному стані. Деякі з них отримали виклик на Ігри-2024 під час відпустки.
Також нагадаємо, що збірна України на Олімпіаді складатиметься зі 140 спортсменів.
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