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Ротань назвав проблему збірної України перед стартом Олімпіади-2024

11 липня 2024 15:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Ротань назвав проблему, з якою зіткнулася збірна України перед Олімпіадою
Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Футболісти збірної України прибули до табору олімпійської команди у різному фізичному стані. Деякі з них отримали виклик на Ігри-2024 під час відпустки.

Тренерському штабу національної команди необхідно підготувати "синьо-жовтих" до Олімпіади у Парижі, повідомив головний тренер команди Руслан Ротань в інтерв'ю УАФ.

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Наставник Олімпійської збірної України Руслан Ротань нагадав, що залишилося менш як тиждень для підготовки національної команди до Ігор у Парижі. За цей час тренерський штаб має привести всіх футболістів у більш-менш єдиний функціональний стан, оскільки не всі вони приїхали до збірної України в оптимальному фізичному стані.

Руслан Ротань
Руслан Ротань керує тренуванням збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

З ким гратиме збірна України

Вже 14 липня "синьо-жовті" протистоятимуть Єгипту в рамках контрольного спарингу. Потім, 18 липня, на збірну України чекає товариський матч із Парагваєм. Через добу після гри Олімпійська команда вирушить до Ліону, де і готуватиметься до першого матчу на турнірі.

Максим Таловерів
Максим Таловєров після Євро-2024 зіграє на Олімпіаді. Фото: instagram.com/uafukraine/

На груповому етапі Олімпіади-2024 збірна України протистоятиме Іраку, Аргентині та Марокко. Руслан Ротань запевнив, що його підопічні розуміють наскільки важливо для команди вдало виступити на Іграх-2024. "Синьо-жовті" хочуть достойно представити Україну на турнірі.

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