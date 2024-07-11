Ротань назвал проблему, с которой столкнулась сборная Украины перед Олимпиадой

Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболисты сборной Украины прибыли в лагерь олимпийской команды в разном физическом состоянии. Некоторые из них получили вызов на Игры-2024 во время отпуска.

Тренерскому штабу национальной команды необходимо подготовить "сине-желтых" к Олимпиаде в Париже, сообщил главный тренер команды Руслан Ротань в интервью УАФ.

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Наставник Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань напомнил о том, что осталось меньше недели для подготовки национальной команды к Играм в Париже. За это время тренерский штаб должен привести всех футболистов в более-менее единое функциональное состояние, так как не все они приехали в сборную Украины в оптимальном физическом состоянии.

Руслан Ротань руководит тренировкой сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

С кем будет играть сборная Украины

Уже 14 июля "сине-желтые" будут противостоять Египту в рамках контрольного спарринга. Затем, 18 июля, сборную Украины ждет товарищеский матч с Парагваем. Сутки спустя после игры Олимпийская команда отправится в Лион, где и будет готовиться к первому матчу на турнире.

Максим Таловеров после Евро-2024 сыграет на Олимпиаде. Фото: instagram.com/uafukraine/

На групповом этапе Олимпиады-2024 сборная Украины будет противостоять Ираку, Аргентине и Марокко. Руслан Ротань заверил, что его подопечные понимают, насколько важно для команды удачно выступить на Играх-2024. "Сине-желтые" хотят достойно представить Украину на турнире.

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