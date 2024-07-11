Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ротань назвал проблему сборной Украины перед стартом Олимпиады-2024 arrow

Ротань назвал проблему сборной Украины перед стартом Олимпиады-2024

11 июля 2024 15:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Ротань назвал проблему, с которой столкнулась сборная Украины перед Олимпиадой
Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболисты сборной Украины прибыли в лагерь олимпийской команды в разном физическом состоянии. Некоторые из них получили вызов на Игры-2024 во время отпуска. 

Тренерскому штабу национальной команды необходимо подготовить "сине-желтых" к Олимпиаде в Париже, сообщил главный тренер команды Руслан Ротань в интервью УАФ

Читайте также:

Наставник Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань напомнил о том, что осталось меньше недели для подготовки национальной команды к Играм в Париже. За это время тренерский штаб должен привести всех футболистов в более-менее единое функциональное состояние, так как не все они приехали в сборную Украины в оптимальном физическом состоянии.

Руслан Ротань
Руслан Ротань руководит тренировкой сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

С кем будет играть сборная Украины 

Уже 14 июля "сине-желтые" будут противостоять Египту в рамках контрольного спарринга. Затем, 18 июля, сборную Украины ждет товарищеский матч с Парагваем. Сутки спустя после игры Олимпийская команда отправится в Лион, где и будет готовиться к первому матчу на турнире.

Максим Таловеров
Максим Таловеров после Евро-2024 сыграет на Олимпиаде. Фото: instagram.com/uafukraine/

На групповом этапе Олимпиады-2024 сборная Украины будет противостоять Ираку, Аргентине и Марокко. Руслан Ротань заверил, что его подопечные понимают, насколько важно для команды удачно выступить на Играх-2024. "Сине-желтые" хотят достойно представить Украину на турнире. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца. 

"Шахтер" может продать ведущего игрока в один из лучших немецких клубов.

Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.

Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

Яремчук и Ванат могут стать одноклубниками в известной команде.

спорт футбол Олимпийские игры Олимпиада-2024 Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно