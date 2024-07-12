Олимпийские игры 2024 года - в Киеве обустраивают фан-зону

Украинские болельщики в фан-зоне. Фото иллюстративное: Суспільне

Министерство молодежи и спорта Украины приглашает на открытие фан-зоны к Олимпийским играм в Киеве. Украинцев призывают приобщаться к физкультурно-оздоровительному мероприятию "Олимпийская страна" и поддержать украинских спортсменов.

Приглашение Министерство разместило на своем официальном сайте в пятницу, 12 июля.

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Открытие фан-зоны к Олимпийским играм в Киеве

Мероприятие продлится с 24 июля по 4 августа 2024 года на проспекте Академика Глушкова, 1 (ВДНХ "Урбан-парк").

"Расписание событий и программа с 24 по 27 июля доступны в карусели. Просмотрите программу и запланируйте свой визит", — говорится на сайте Министерства.

С 28 июля по 4 августа ежедневно будет работать:

Детский спортивный лагерь, зоны UNICEF и БО "Рокада";

С 17:00 до 21:00 физкультурно-спортивные локации "Активные парки - Путь к победе";

С 16:00 до 21:00 фан-зона будет транслироваться Олимпийскими играми;

Запланированы различные соревнования, матчи звезд футбола 3/3 и автограф-сессии.

"Олимпийская страна" — это место, где каждый сможет почувствовать настоящую волю к победе и поддержать наших героев! Будьте вместе с нами в эти дни на ВДНХ "Урбан-парк" в Киеве", — говорится в сообщении.

Мероприятия организует Министерство молодежи и спорта Украины при поддержке Офиса Президента Украины, Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" и ВДНХ "Урбан-парк". Соорганизатор: Национальный олимпийский комитет.

Партнеры мероприятия выступают:

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);

БУ "Рокада";

ГС ассоциация "Мультиспорт";

Kyiv breaking association;

Russian youth asociation of extreme sports.

План мероприятий по 24 июля. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

План мероприятий по 25 июля. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

План мероприятий по 26 июля. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

План мероприятий по 27 июля. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Ранее мы рассказывали, что футболисты сборной Украины прибыли в лагерь олимпийской команды в разном физическом состоянии. Некоторые из них получили вызов на Игры-2024 во время отпуска.

Также напомним, что сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов.