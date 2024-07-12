Олимпийские игры 2024 года - в Киеве обустраивают фан-зону

В Киеве обустраивают фан-зону для просмотра Олимпийских игр — где ее найти
Министерство молодежи и спорта Украины приглашает на открытие фан-зоны к Олимпийским играм в Киеве. Украинцев призывают приобщаться к физкультурно-оздоровительному мероприятию "Олимпийская страна" и поддержать украинских спортсменов.
Приглашение Министерство разместило на своем официальном сайте в пятницу, 12 июля.
Открытие фан-зоны к Олимпийским играм в Киеве
Мероприятие продлится с 24 июля по 4 августа 2024 года на проспекте Академика Глушкова, 1 (ВДНХ "Урбан-парк").
"Расписание событий и программа с 24 по 27 июля доступны в карусели. Просмотрите программу и запланируйте свой визит", — говорится на сайте Министерства.
С 28 июля по 4 августа ежедневно будет работать:
- Детский спортивный лагерь, зоны UNICEF и БО "Рокада";
- С 17:00 до 21:00 физкультурно-спортивные локации "Активные парки - Путь к победе";
- С 16:00 до 21:00 фан-зона будет транслироваться Олимпийскими играми;
- Запланированы различные соревнования, матчи звезд футбола 3/3 и автограф-сессии.
"Олимпийская страна" — это место, где каждый сможет почувствовать настоящую волю к победе и поддержать наших героев! Будьте вместе с нами в эти дни на ВДНХ "Урбан-парк" в Киеве", — говорится в сообщении.
Мероприятия организует Министерство молодежи и спорта Украины при поддержке Офиса Президента Украины, Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" и ВДНХ "Урбан-парк". Соорганизатор: Национальный олимпийский комитет.
Партнеры мероприятия выступают:
- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);
- БУ "Рокада";
- ГС ассоциация "Мультиспорт";
- Kyiv breaking association;
- Russian youth asociation of extreme sports.
Ранее мы рассказывали, что футболисты сборной Украины прибыли в лагерь олимпийской команды в разном физическом состоянии. Некоторые из них получили вызов на Игры-2024 во время отпуска.
Также напомним, что сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов.
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