Матвій Бідний заявив, що олімпійці на військовому обліку та проблеми з виїздом немає

Збірна України перед ОІ-2024. Фото: НОК України

На Олімпійські ігри-2024 в Парижі збірна України направить 140 спортсменів. Частина з них є військовозобов’язаними.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ексклюзивному інтерв’ю порталу Новини.LIVE розповів, чи будуть у олімпійців проблеми з виїздом з України.

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Чи зможуть олімпійці покинути Україну

За словами Бідного, наразі для військовозобов’язаних зі збірної України працює механізм, за яким, вони мають можливість покидати країну.

"Для спортсменів національної збірної на сьогодні створено режим, який дозволяє їм брати участь в міжнародних спортивних заходах. Тому з цим питань немає", — сказав Бідний.

Також очільник відомства відзначив, що всі військовозобов’язані стоять на військовому обліку, як й інші громадяни.

"У них з військовим обліком повинен бути порядок. Наші спортсмени-олімпійці є амбасадорами країни, важливими агентами нашого впливу. Для них створені умови для того, щоб вони могли здійснювати свою діяльність і на своєму фронті відстоювати інтереси України. З військовим обліком у всіх порядок і про питання перетину не йдеться, бо ми знаємо хто і куди їде", — зазначив Бідний.

Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня та пройдуть до 11 серпня.

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