Матвей Бидный заявил, что олимпийцы на военном учете и проблемы с выездом нет

Сборная Украины перед ОИ-2024. Фото: НОК Украины

На Олимпийские игры-2024 в Париже сборная Украины направит 140 спортсменов. Часть из них военнообязанные.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE рассказал, будут ли у олимпийцев проблемы с выездом из Украины.

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Смогут ли олимпийцы покинуть Украину

По словам Бидного, для военнообязанных из сборной Украины работает механизм, по которому они имеют возможность покидать страну.

"Для спортсменов национальной сборной на сегодняшний день создан режим, позволяющий им участвовать в международных спортивных мероприятиях. Поэтому вопросов по этому нет", — сказал Бидный.

Также глава ведомства отметил, что все военнообязанные состоят на военном учете, как и другие граждане.

"У них с военным учетом должен быть порядок. Наши спортсмены-олимпийцы являются посольствами страны, важными агентами нашего влияния. Для них созданы условия для того, чтобы они могли осуществлять свою деятельность и на своем фронте отстаивать интересы Украины. С военным учетом у всех порядок и о вопросе пересечения границы речь не идет, потому что мы знаем кто и куда едет", — отметил Бидный.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и пройдут до 11 августа.

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