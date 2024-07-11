Ольга Харлан розповіла, як готується до Олімпіади у Парижі

Харлан зробила важливу заяву перед Олімпіадою-2024
Лідер Олімпійської збірної України з фехтування Ольга Харлан розповіла про підготовку до Ігор у Парижі. Титулована спортсменка сподівається привезти із Франції медаль.
Олімпійська чемпіонка 2008 року особливу увагу приділяє моральній підготовці до турніру, повідомила спортсменка в інтерв'ю "Перець FM".
Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан відправиться вже на п'яті Олімпійські ігри у своїй кар'єрі. Спортсменка завершує підготовку до турніру, на якому знову боротиметься за медалі найвищої проби.
Підготовка до Олімпіади-2024
Ольга Харлан прокоментувала процес своєї підготовки до Ігор у Парижі. Вона запевнила, що тренування відбуваються відповідно до заздалегідь складеного плану.
До першого змагання Харлан на Олімпіаді у Парижі залишилось 18 днів. Спортсменка заявила, що вже не можна щось змінити у фізичній підготовці. Вона продовжує працювати над психологією, яка є важливою на будь-якому великому турнірі.
Попри солідний досвід виступів на Олімпійських іграх, Харлан пояснила, що важливо зберігати моральну стійкість. На таких турнірах завжди дуже багато тиску. Але українка не сумнівається, що зможе впоратися з ним у Парижі.
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