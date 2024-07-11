Ольга Харлан розповіла, як готується до Олімпіади у Парижі

Ольга Харлан на чемпіонаті Європи. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Лідер Олімпійської збірної України з фехтування Ольга Харлан розповіла про підготовку до Ігор у Парижі. Титулована спортсменка сподівається привезти із Франції медаль.

Олімпійська чемпіонка 2008 року особливу увагу приділяє моральній підготовці до турніру, повідомила спортсменка в інтерв'ю "Перець FM".

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Ольга Харлан під час поєдинку. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Підготовка до Олімпіади-2024

Ольга Харлан прокоментувала процес своєї підготовки до Ігор у Парижі. Вона запевнила, що тренування відбуваються відповідно до заздалегідь складеного плану.

До першого змагання Харлан на Олімпіаді у Парижі залишилось 18 днів. Спортсменка заявила, що вже не можна щось змінити у фізичній підготовці. Вона продовжує працювати над психологією, яка є важливою на будь-якому великому турнірі.

Ольга Харлан під час відпочинку перед Олімпіадою-2024. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Попри солідний досвід виступів на Олімпійських іграх, Харлан пояснила, що важливо зберігати моральну стійкість. На таких турнірах завжди дуже багато тиску. Але українка не сумнівається, що зможе впоратися з ним у Парижі.

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