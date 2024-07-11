Ольга Харлан рассказала, как готовится к Олимпиаде в Париже

Ольга Харлан на чемпионате Европы. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Лидер Олимпийской сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан рассказал о подготовке к Играм в Париже. Титулованная спортсменка надеется привезти из Франции медаль.

Олимпийская чемпионка 2008 года особое внимание уделяет моральной подготовке к турниру, сообщила спортсменка в интервью "Перець FM".

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Ольга Харлан во время поединка. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Подготовка к Олимпиаде-2024

Ольга Харлан прокомментировала процесс своей подготовки к Играм в Париже. Она заверила, что тренировки проходят в соответствии с заранее составленным планом.

До первого соревнования Харлан на Олимпиаде в Париже осталось 18 дней. Спортсменка заявила, что уже нельзя что-либо изменить в физической подготовке. Она продолжает работать над психологией, которая важная на любом крупном турнире.

Ольга Харлан во время отдыха перед Олимпиадой-2024. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Несмотря на солидный опыт выступлений на Олимпийских играх, Харлан объяснила, что очень важно сохранять моральную устойчивость. На таких турнирах всегда очень много давления. Но украинка не сомневается, что сможет с ним справиться в Париже.

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