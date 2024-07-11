Ольга Харлан рассказала, как готовится к Олимпиаде в Париже

Харлан сделала важное заявление перед Олимпиадой-2024
Лидер Олимпийской сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан рассказал о подготовке к Играм в Париже. Титулованная спортсменка надеется привезти из Франции медаль.
Олимпийская чемпионка 2008 года особое внимание уделяет моральной подготовке к турниру, сообщила спортсменка в интервью "Перець FM".
Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан отправится уже на пятые Олимпийские игры в своей карьере. Спортсменка завершает подготовку к турниру, на котором снова будет бороться за медали наивысшей пробы.
Подготовка к Олимпиаде-2024
Ольга Харлан прокомментировала процесс своей подготовки к Играм в Париже. Она заверила, что тренировки проходят в соответствии с заранее составленным планом.
До первого соревнования Харлан на Олимпиаде в Париже осталось 18 дней. Спортсменка заявила, что уже нельзя что-либо изменить в физической подготовке. Она продолжает работать над психологией, которая важная на любом крупном турнире.
Несмотря на солидный опыт выступлений на Олимпийских играх, Харлан объяснила, что очень важно сохранять моральную устойчивость. На таких турнирах всегда очень много давления. Но украинка не сомневается, что сможет с ним справиться в Париже.
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