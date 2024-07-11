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Харлан сделала важное заявление перед Олимпиадой-2024

11 июля 2024 16:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Ольга Харлан рассказала, как готовится к Олимпиаде в Париже
Ольга Харлан на чемпионате Европы. Фото: instagram.com/olgakharlan/
Валерий Ковалевич - Редактор

Лидер Олимпийской сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан рассказал о подготовке к Играм в Париже. Титулованная спортсменка надеется привезти из Франции медаль. 

Олимпийская чемпионка 2008 года особое внимание уделяет моральной подготовке к турниру, сообщила спортсменка в интервью "Перець FM". 

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Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан отправится уже на пятые Олимпийские игры в своей карьере. Спортсменка завершает подготовку к турниру, на котором снова будет бороться за медали наивысшей пробы. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан во время поединка. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Подготовка к Олимпиаде-2024

Ольга Харлан прокомментировала процесс своей подготовки к Играм в Париже. Она заверила, что тренировки проходят в соответствии с заранее составленным планом. 

До первого соревнования Харлан на Олимпиаде в Париже осталось 18 дней. Спортсменка заявила, что уже нельзя что-либо изменить в физической подготовке. Она продолжает работать над психологией, которая важная на любом крупном турнире. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан во время отдыха перед Олимпиадой-2024. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Несмотря на солидный опыт выступлений на Олимпийских играх, Харлан объяснила, что очень важно сохранять моральную устойчивость. На таких турнирах всегда очень много давления. Но украинка не сомневается, что сможет с ним справиться в Париже. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца. 

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