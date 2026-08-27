У Мінспорту відповіли на претензію Чепурного щодо підготовки до Євро

Український гімнаст Назар Чепурний. Фото: Getty Images

Міністерство молоді та спорту України відреагувало на заяву Назара Чепурного про підготовку до чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. У відомстві наголосили, що цінують його перемогу та вважають "золото" спортсмена важливим успіхом для всієї країни. Одночасно було надано відповідь на запитання, чому держава не могла оплатити його підготовку в Німеччині.

У Мінспорту також заявили, що необхідні умови для тренувань національної збірної створено на олімпійській базі на Київщині, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прес-реліз відомства.

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Назар Чепурний опублікував повідомлення про те, що змушений був самостійно оплачувати частину підготовки за кордоном через відсутність необхідної підтримки. За даними Мінспорту, спортсмен у травні звертався до відомства з проханням про виїзд за кордон для виступів в іноземних клубах та підготовки до змагань. Там зазначають, що фінансування тренувальних зборів національної збірної в Україні здійснюється в повному обсязі, тоді як витрати на закордонні збори можуть покриватися з державного бюджету лише за наявності передбачених законодавством підстав.

Мінспорт пояснило правила фінансування зборів за кордоном

У відомстві перераховано чотири випадки, коли держава може фінансувати підготовку національної збірної за межами України: відсутність необхідної спортивної бази всередині країни, невідповідні погодні умови, необхідність проведення заключного збору перед великим міжнародним турніром на об'єктах з обладнанням світового рівня або реалізація індивідуального плану підготовки за участю провідних іноземних спортсменів. При цьому Мінспорт не погодився із твердженням Чепурного про відсутність в Україні необхідних умов підготовки. У відомстві заявили, що вся національна збірна зі спортивної гімнастики тренується на спеціалізованій олімпійській базі Київської області.

"Золота медаль Назара Чепурного на чемпіонаті Європи — це важливий успіх для всієї країни, і ми цінуємо вагомий внесок спортсмена в цю перемогу. Назар Чепурний є спортсменом штатної команди національної збірної України й отримує заробітну плату, передбачену контрактом. Також він отримує додаткову стипендію як бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики", — йдеться в повідомленні Міністерства молоді та спорту України.

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