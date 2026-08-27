В Минспорта ответили на претензию Чепурного о подготовке к Евро

Украинский гимнаст Назар Чепурный. Фото: Getty Images

Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на заявление Назара Чепурного о подготовке к чемпионату Европы по спортивной гимнастике. В ведомстве подчеркнули, что ценят его победу и считают "золото" спортсмена важным успехом для всей страны. Одновременно был дан ответ на вопрос, почему государство не могло оплатить его подготовку в Германии.

В Минспорта также заявили, что необходимые условия для тренировок национальной сборной созданы на олимпийской базе в Киевской области, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

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Назар Чепурной опубликовал сообщение о том, что был вынужден самостоятельно оплачивать часть подготовки за рубежом из-за отсутствия необходимой поддержки. По данным Минспорта, спортсмен в мае обращался в ведомство с просьбой о выезде за границу для выступлений в иностранных клубах и подготовки к соревнованиям. Там отмечают, что финансирование тренировочных сборов национальной сборной внутри Украины осуществляется в полном объеме, тогда как расходы на зарубежные сборы могут покрываться из государственного бюджета только при наличии предусмотренных законодательством оснований.

Минспорт объяснило правила финансирования сборов за рубежом

В ведомстве перечислили четыре случая, когда государство может финансировать подготовку национальной сборной за пределами Украины: отсутствие необходимой спортивной базы внутри страны, неподходящие погодные условия, необходимость проведения заключительного сбора перед крупным международным турниром на объектах с оборудованием мирового уровня либо реализация индивидуального плана подготовки с участием ведущих иностранных спортсменов. При этом Минспорт не согласился с утверждением Чепурного об отсутствии в Украине необходимых условий для подготовки. В ведомстве заявили, что вся национальная сборная по спортивной гимнастике тренируется на специализированной олимпийской базе в Киевской области.

"Золотая медаль Назара Чепурного на чемпионате Европы — это важный успех для всей страны, и мы ценим весомый вклад спортсмена в эту победу. Назар Чепурной является спортсменом штатной команды национальной сборной Украины и получает заработную плату, предусмотренную контрактом. Также он получает дополнительную стипендию как бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике", — говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта Украины.

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