Дмитро Підручний може отримати нагороду від Міжнародної спілки біатлоністів

Український спортсмен встановив унікальне особисте досягнення

Український біатлоніст Дмитро Підручний може здобути престижну міжнародну нагороду. Спортсмен дуже провів низку успішних перегонів у 2023 році.

Міжнародна спілка біатлоністів висунула капітана збірної України Дмитра Підручного в номінації на головний сюрприз чемпіонату світу 2023 у німецькому Оберхофі, повідомляє Twitter-акаунт IBU.

Успіхи Підручного

31-річний Дмитро Підручний не лише швидко відновився після тяжкої травми коліна, а й одразу після цього повернувся до збірної України з біатлону.

Досвідчений спортсмен продемонстрував добрі результати. У спринті та восьмому в гонці переслідування українець фінішував п'ятим.

Крім Дмитра Підручного на нагороду претендують італійка Самуела Комола, шведка Лінн Перссон та представниця Німеччини Ханна Кебінгер.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.

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