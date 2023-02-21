Дмитро Підручний може отримати нагороду від Міжнародної спілки біатлоністів

Міжнародна спілка біатлоністів відзначила досягнення Підручного: про що йдеться
Український біатлоніст Дмитро Підручний може здобути престижну міжнародну нагороду. Спортсмен дуже провів низку успішних перегонів у 2023 році.
Міжнародна спілка біатлоністів висунула капітана збірної України Дмитра Підручного в номінації на головний сюрприз чемпіонату світу 2023 у німецькому Оберхофі, повідомляє Twitter-акаунт IBU.
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Успіхи Підручного
31-річний Дмитро Підручний не лише швидко відновився після тяжкої травми коліна, а й одразу після цього повернувся до збірної України з біатлону.
Досвідчений спортсмен продемонстрував добрі результати. У спринті та восьмому в гонці переслідування українець фінішував п'ятим.
Крім Дмитра Підручного на нагороду претендують італійка Самуела Комола, шведка Лінн Перссон та представниця Німеччини Ханна Кебінгер.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.
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