Дмитрий Пидручный может получить награду от Международного союза биатлонистов

Международный союз биатлонистов отметил достижение Пидручного: о чем речь
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный может получить престижную международную награду. Спортсмен очень провел ряд успешных гонок в 2023 году.
Международный союз биатлонистов выдвинул капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного в номинации на главный сюрприз чемпионата мира 2023 в немецком Оберхофе, сообщает Twitter-аккаунт IBU.
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Успехи Пидручного
31-летний Дмитрий Пидручный не только быстро восстановился после тяжелой травмы колена, но и сразу после этого вернулся в сборную Украины по биатлону.
Опытный спортсмен продемонстрировал хорошие результаты. В спринте и восьмым в гонке преследовании украинец финишировал пятым.
Помимо Дмитрия Пидручного на награду претендуют итальянка Самуэла Комола, шведка Линн Перссон и представительница Германии Ханна Кебингер.
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