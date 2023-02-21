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Международный союз биатлонистов отметил достижение Пидручного: о чем речь

21 февраля 2023 08:47
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Дмитрий Пидручный может получить награду от Международного союза биатлонистов
Украинский спортсмен установил уникальное личное достижение
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный может получить престижную международную награду. Спортсмен очень провел ряд успешных гонок в 2023 году. 

Международный союз биатлонистов выдвинул капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного в номинации на главный сюрприз чемпионата мира 2023 в немецком Оберхофе, сообщает Twitter-аккаунт IBU. 

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Успехи Пидручного

31-летний Дмитрий Пидручный не только быстро восстановился после тяжелой травмы колена, но и сразу после этого вернулся в сборную Украины по биатлону.

Дмитрий Пидручный

Опытный спортсмен продемонстрировал хорошие результаты. В спринте и восьмым в гонке преследовании украинец финишировал пятым. 

Помимо Дмитрия Пидручного на награду претендуют итальянка Самуэла Комола, шведка Линн Перссон и представительница Германии Ханна Кебингер.

Напомним, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. 

Гражданская жена лидера сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заинтриговала болельщиков футболиста. Она намекнула на переезд в другой город. 

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