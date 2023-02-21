Дмитрий Пидручный может получить награду от Международного союза биатлонистов

Украинский спортсмен установил уникальное личное достижение

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный может получить престижную международную награду. Спортсмен очень провел ряд успешных гонок в 2023 году.

Международный союз биатлонистов выдвинул капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного в номинации на главный сюрприз чемпионата мира 2023 в немецком Оберхофе, сообщает Twitter-аккаунт IBU.

Успехи Пидручного

31-летний Дмитрий Пидручный не только быстро восстановился после тяжелой травмы колена, но и сразу после этого вернулся в сборную Украины по биатлону.

Опытный спортсмен продемонстрировал хорошие результаты. В спринте и восьмым в гонке преследовании украинец финишировал пятым.

Помимо Дмитрия Пидручного на награду претендуют итальянка Самуэла Комола, шведка Линн Перссон и представительница Германии Ханна Кебингер.

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