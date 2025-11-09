Меліссу Сатту звинуватили у травмах спортсменів під час інтиму

Мелісса Сатта. Фото: instagram.com/melissasatta

В Італії модель та колишню кохану багатьох зірок Меліссу Сатту звинувачують в завданні травми відомим спортсменам. Ставалося це, начебто, під час статевого акту.

Про проблему повідомив портал Sport Bible.

Реклама

Читайте також:

Мелісса Сатта. Фото: instagram.com/melissasatta

Скандал із колишньою дружиною Боатенга

Сатту звинуватили у травмі живота тенісиста Маттео Берреттіні у 2023 році. Причиною в ЗМІ назвали занадто активне сексуальне життя.

Мелісса Сатта. Фото: instagram.com/melissasatta

В різноманітних пабліках стверджували, що красуня "відволікає" спортсмена, через що той не може зосередитися на грі. Одне із видань навіть опублікували заголовок: "Мелісса Сатта приносить нещастя".

Раніше під час шлюбу з футболістом Кевіном-Прінсом Боатенгом Сатту звинувачували в його хронічній пубалгії. Фани та ЗМІ твердили, що вони займаються коханням надто часто і тому він травмується.

Мелісса Сатта. Фото: instagram.com/melissasatta

У 2012-му модель жартома підтвердила, що вони займаються коханням 7–10 разів на тиждень, а сама дівчина любить бути зверху. Жартівливий коментар тепер став зброєю проти неї.

Схожі звинувачення лунали й щодо попередніх її романів із Крістіаном В'єрі та Джоном Керу.

Мелісса Сатта. Фото: instagram.com/melissasatta

Кожен раз, коли партнер травмувався, винною призначали Сатту.

Сатта спростувала звинувачення і вважає їх сексизмом.

"На жаль, це травма в тому ж місці, що й 2021-го — коли я його не знала. Але все одно: чи маю я відповідати цим людям? Це сексизм. Жінки завжди відволікають чоловіків. А якщо жінка програє — то через їжу, а не через чоловіка. Я не скаржуся в соцмережах, маю широкі плечі. Але вторгнення в приватне — це перетин межі. Доказ, що сексизм був і є: завжди винна жінка", — повідомила Сатта.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився до Шевченка та Блохіна.

Новий тренер "Дженоа" залишив послання українцю Руслану Маліновському.