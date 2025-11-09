Мелиссу Сатту обвинили в травмах спортсменов во время интима

Мелисса Сатта. Фото: instagram.com/melissasatta

В Италии модель и бывшую возлюбленную многих звезд Мелиссу Сатту обвиняют в нанесении травмы известным спортсменам. Происходило это, вроде бы, во время полового акта.

О проблеме сообщил портал Sport Bible.

Скандал с бывшей женой Боатенга

Сатту обвинили в травме живота теннисиста Маттео Берреттини в 2023 году. Причиной в СМИ назвали слишком активную сексуальную жизнь.

В различных пабликах утверждали, что красавица "отвлекает" спортсмена, из-за чего тот не может сосредоточиться на игре. Одно из изданий даже опубликовали заголовок: "Мелисса Сатта приносит несчастье".

Ранее во время брака с футболистом Кевином-Принсом Боатенгом Сатту обвиняли в его хронической пубалгии. Фаны и СМИ утверждали, что они занимаются любовью слишком часто и поэтому он травмируется.

В 2012-м модель в шутку подтвердила, что они занимаются любовью 7-10 раз в неделю, а сама девушка любит быть сверху. Шуточный комментарий теперь стал оружием против нее.

Похожие обвинения звучали и в отношении предыдущих ее романов с Кристианом Вьери и Джоном Керу.

Каждый раз, когда партнер травмировался, виновной назначали Сатту.

Сатта опровергла обвинения и считает их сексизмом.

"К сожалению, это травма в том же месте, что и в 2021-м — когда я его не знала. Но все равно: должна ли я отвечать этим людям? Это сексизм. Женщины всегда отвлекают мужчин. А если женщина проигрывает — то из-за еды, а не из-за мужчины. Я не жалуюсь в соцсетях, у меня широкие плечи. Но вторжение в личное — это пересечение границы. Доказательство, что сексизм был и есть: всегда виновата женщина", — сообщила Сатта.

