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Головна Спорт Могла стати балериною: 3 маловідомі факти про Ганну Безсонову

Могла стати балериною: 3 маловідомі факти про Ганну Безсонову

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 17:45
Топ-3 маловідомих фактів про гімнастку Ганну Безсонову
Уривки з виступів Ганни Безсонової. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багаторазова чемпіонка світу Ганна Безсонова святкує день народження. Одній із найтитулованіших українських спортсменок виповнилося 42 роки. Однак її вражаючої кар’єри могло б і не бути.

Ганна Безсонова не одразу прийшла у спорт, повідомляють Новини.LIVE.

Маловідомий факт № 1

Мама майбутньої спортсменки Вікторія Безсонова, яка була чемпіонкою світу в групових вправах, спочатку хотіла позбавити свою доньку від зборів, виснажливих тренувань і нервових виступів. Вона відвела маленьку Ганну до столичної хореографічної школи "Киянка".

Анна Бессонова
Ганна Безсонова у розквіті кар'єри. Фото: УНІАН

Викладачі відразу відзначили природну пластичність і працездатність дівчинки. Їй пророкували майбутнє балерини, однак у справу втрутився Випадок. Маленька Ганна побувала на одному з тренувань мами й буквально закохалася в гімнастику. Про балет вона більше не згадувала.

Маловідомий факт № 2

Після завершення спортивної кар’єри абсолютна чемпіонка світу 2007 року пробувала себе в нових ролях. У 2010-х роках вона несподівано погодилася стати шеф-редакторкою глянцевого журналу "Pink". Популярність видання зросла, а сама Ганна Безсонова приєдналася до нього заради серйозної роботи та нового досвіду.

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Випуск за участю Ганни Безсонової. Фото: УНІАН

Титулована спортсменка не просто входила до складу редакційної колегії, а й брала найактивнішу участь у житті глянцевого видання. Вона планувала випуски, затверджувала матеріали та писала авторську колонку. У них вона пропагувала здоровий спосіб життя, заняття спортом та жіночу незалежність.

Маловідомий факт № 3

Володарка двох бронзових нагород Олімпійських ігор є дочкою легендарного ексгравця збірної "Динамо" Володимира Безсонова. Футбол їй близький і зрозумілий з дитинства. Під час чемпіонату Європи-2012, що проходив на батьківщині України, вона спробувала себе в ролі спортивної журналістки.

Ганна Безсонова погодилася на пропозицію телеканалу "Футбол" і на деякий час стала обличчям його спеціальних проєктів. Вона як професійна репортерка брала інтерв’ю у зірок футболу, розповідала цікаві факти про турнір і часто давала влучні коментарі щодо Євро.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що останній бій у кар'єрі Олександра Усика може відбутися вже цього року в США.

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Олімпійські ігри Анна Безсонова Художня гімнастика
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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