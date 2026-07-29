Топ-3 малоизвестных фактах о гимнастке Анне Бессоновой

Отрывки выступлений Анна Бессоновой. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многократная чемпионка мира Анна Бессонова празднует день рождения. Одной из самых титулованных украинских спортсменок исполнилось 42 года. Однако ее впечатляющей карьеры могло бы и не быть.

Анна Бессонова не сразу пришла в спорт, сообщают Новини.LIVE.

Малоизвестный факт номер 1

Мама будущей спортсменки Виктория Бессонова, которая была чемпионкой мира в групповых упражнениях, изначально хотела избавить свою дочь от сборов, изматывающих тренировок и нервных выступлений. Она отвела маленькую Анну в столичную хореографическую школу "Киянка".

Анна Бессонова в расцвете карьеры. Фото: УНИАН

Преподаватели сразу отметили природную пластичность и работоспособность девочки. Ей прочили будущее балерины, однако в дело вмешался Случай. Маленькая Анна побывала на одной из тренировок мамы и буквально влюбилась в гимнастику. О балете она больше не вспоминала.

Малоизвестный факт номер 2

После завершения спортивной карьеры абсолютная чемпионка мира 2007 года пробовала себя в новых ипостасях. В 2010-х годах она неожиданно согласилась стать шеф-редактором глянцевого журнала "Pink". Популярность издания повысилась, а сама Анна Бессонова пришла в него ради серьезной работы и нового опыта.

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Номер с участием Анны Бессоновой. Фото: УНИАН

Титулованная спортсменка не просто числилась в редакционной коллегии, но принимала самое активное участие в жизни глянца. Она планировала номера, утверждала материалы и писала авторскую колонку. В них она продвигала здоровый образ жизни, занятия спортом и женскую независимость.

Малоизвестный факт номер 3

Обладательница двух бронзовых наград Олимпийских игр является дочерью легендарного экс-игрока сборной "Динамо" Владимира Бессонова. Футбол близок и понятен ей с детства. Во время домашнего для Украины чемпионата Европы-2012 она попробовала себя в качестве спортивного журналиста.

Анна Бессонова согласилась на предложение телеканала "Футбол" и на время стала лицом его специальных проектов. Она как профессиональный репортер брала интервью у звезд футбола, рассказывала интересные факты о турнире и часто давала точные комментарии о Евро.

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