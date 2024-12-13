Бах назвав умову для повернення росіян до міжнародного спорту

Президент МОК Томас Бах. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Більшість російських та білоруських спортсменів досі не можуть отримати доступ на міжнародні турніри. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах пояснив, коли ситуація зміниться.

Глава МОК не виключає, що у майбутньому росіяни повернуться у великий спорт, повідомляє Diario AS.

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Томас Бах, якому незабаром виповниться 71 рік, піде з поста президента Міжнародного олімпійського комітету в березні 2025 року після 12 років керівництва однієї з найвпливовіших організацій у світі. Чиновник приїхав до Мадриду, щоб бути присутнім на гала-концерті Олімпійського комітету Іспанії. Він на запитання журналістів, один із яких стосувався російських спортсменів.

Представник російського футболу Олександр Головін Фото: Reuters/Manon Cruz

Повернення РФ у спорт

Говорячи про такі гострі питання, як участь російських спортсменів у міжнародних не під нейтральним прапором, Бах зробив важливу заяву. Президент МОК сказав, що це можливо. Росіяни повернуться, "коли дотримуватимуться правил". Тобто, коли вони залишать окуповані території України.

Також Бах відповів на запитання про свого наступника. Одним із кандидатів на його посаду є Хуан Антоніо Самаранч-молодший. Президент МОК не сумнівається, що Олімпійська спільнота зробить правильний вибір.

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