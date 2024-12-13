Бах назвал условие для возвращения россиян в международный спорт

Президент МОК Томас Бах. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Большинство российских и белорусских спортсменов до сих пор не могут получить доступ на международные турниры. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил, когда ситуация изменится.

Глава МОК не исключает, что в будущем россияне вернутся в большой спорт, сообщает Diario AS.

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Томас Бах, которому скоро исполнится 71 год, уйдет с поста президента Международного олимпийского комитета в марте 2025 года после 12 лет руководства одной из самых влиятельных организаций в мире. Чиновник приехал в Мадрид, чтобы присутствовать на гала-концерте Олимпийского комитета Испании. Глава МОК ответил на вопросы журналистов, один из которых касался российских спортсменов.

Представитель российского футбола Александр Головин. Фото: Reuters/Manon Cruz

Возвращение РФ в спорт

Говоря о таких острых вопросах, как участие российских спортсменов в международных не под нейтральным флагом, Бах сделал важное заявление. Президент МОК сказал, что это возможно. Россияне вернутся, "когда будут соблюдать правила". То есть когда они покинут оккупированные территории Украины.

Также Бах ответил на вопрос о своем преемнике. Одним из кандидатов на его должность является Хуан Антонио Самаранч-младший. Президент МОК не сомневается, что Олимпийское сообщество сделает правильный выбор.

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