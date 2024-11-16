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Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за Грузію

16 листопада 2024 22:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мудрик став кращим гравцем матчу Україна — Грузія в Лізі Націй
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України у п’ятому турі групового етапу Ліги Націй зіграла в нічию з Грузією. В складі національної збірної уболівальники вибрали кращого гравця.

"Левом матчу" став вінгер синьо-жовтих Михайло Мудрик, повідомили в УАФ.

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Михайло Мудрик — "Лев матчу". Фото: УАФ

Кращий гравець матчу України з Грузією

Мудрик почав гру зі взяття воріт на 7-й хвилині. Саме його дії призвели до автоголу Соломона Кверквелії.

Під час гри Мудрик кілька разів міг сам забивати та створював моменти для партнерів. На початку другого тайму після пасу Михайла з чудової позиції не забив Артем Довбик.

За Мудрика, як за "Лева матчу", проголосували 58% уболівальників.

Мудрик за матч доторкнувся до м’яча 52 рази, зробив 19 точних передач з 25 (76%), з яких дві ключові, один удар в площину воріт, три вдалі спроби дриблінгу з восьми, два виграні верхові єдиноборства з двох, порушення правил, жовта картка, 17 втрат м’яча, заблокований удар та один відбір.

Нагадаємо, захисник збірної України та "Борнмута" Ілля Забарний може стати гравцем "Манчестер Юнайтед".

Керівництво київського "Динамо" поверне з оренди у "Зорі" гравця, який має замінити Володимира Бражка.

футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Збірна Грузії з футболу

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