Мудрик стал лучшим игроком матча Украина - Грузия в Лиге Наций.

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Сборная Украины в пятом туре группового этапа Лиги Наций сыграла в ничью с Грузией. В составе национальной сборной болельщики выбрали лучшего игрока.

"Львом матча" стал вингер сине-желтых Михаил Мудрик, сообщили в УАФ.

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Лучший игрок матча Украины с Грузией

Мудрик начал игру со взятия ворот на 7-й минуте. Именно его действия привели к автоголу Соломона Кверквелии.

В ходе игры Мудрик несколько раз мог сам забивать и создавал моменты для партнеров. В начале второго тайма после паса Михаила с замечательной позиции не забил Артем Довбик.

За Мудрика как за "Льва матча" проголосовали 58% болельщиков.

Мудрик за матч прикоснулся к мячу 52 раза, сделал 19 точных передач из 25 (76%), из которых две ключевые, один удар в створ ворот, три удачные попытки дриблинга из восьми, два выигранных верховых единоборства из двух, нарушение правил, желтая карточка, 17 потерь мяча, заблокированный удар и один отбор.

Напомним, защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный может стать игроком "Манчестер Юнайтед".

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