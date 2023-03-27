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Мудрика розкритикували після поразки збірної України в Англії

27 березня 2023 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрика розкритикували після поразки збірної України в Англії
Визначено найгіршого футболіста збірної України за підсумками матчу з Англією
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У рамках відбіркової кампанії на чемпіонат Європи-2024 збірна Англії обіграла вдома Україну з рахунком 2:0. Деяких підопічних Руслана Ротаня похвалили після матчу навіть попри поразку.

Однак частина українських футболістів піддалася критиці, повідомляє BBC.

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Збірна Англії у другому турі відбору на Євро-2024 обіграла вдома Україну з рахунком 2:0. Обидва голи були забиті ще до перерви. Команда Гарета Саутгейта здобула дві перемоги у двох поєдинках та очолила турнірну таблицю у групі "С".

Мудрік найгірший гравець матчу проти Англії

Критика на адресу Мудрика

Колишній тренер збірної Англії Стюарт Пірс вважає, що деякі українські футболісти провалили найважливіший поєдинок. Фахівець розкритикував гру молодого півзахисника Михайла Мудрика.

"Український хавбек не зумів нічого зробити в цьому поєдинку, він став одним із найгірших футболістів збірної України. Якби я був тренером України, я б поставив Мудрика на протилежний бік поля.

Бо він протистояв тому, хто вміє проти нього грати. Я про Кайла Вокера. Мудрик, можливо, один із їхніх найкращих. Тільки тому, що він протистояв Вокеру, він був таким неефективним", — розповів Стюарт Пірс.

Англія - Україна оцінки за матч

Найгірший футболіст матчу

Михайла Мудрика визнали найгіршим гравцем матчу Англія — Україна та за версією аналітичного порталу WhoScored. Він отримав оцінку 5,7. На другому місці з кінця з футболістів, які вийшли у стартовому складі, опинився Роман Яремчук — 6,0. Таку саму оцінку отримали кілька українських гравців, які вийшли на заміну.

Героєм поєдинку став півзахисник "Арсеналу" Букайо Сака. Йому поставили оцінку 8,7.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

А на чемпіонаті світу-2023 із фігурного катання завершилася довільна програма. На турнірі було встановлено історичне досягнення. Фігурист із США вперше в історії здійснив четверний аксель.

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