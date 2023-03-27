Мудрика раскритиковали после поражения сборной Украины в Англии

Определен худший футболист сборной Украины по итогам матча с Англией

В рамках отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 сборная Англии обыграла дома Украину со счетом 2:0. Некоторых подопечных Руслана Ротаня похвалили после матча даже несмотря на поражение.

Однако часть украинских футболистов подверглась критике, сообщает BBC.

Сборная Англии во втором туре отбора на Евро-2024 обыграла дома Украину со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще до перерыва. Команда Гарета Саутгейта одержала две победы в двух поединках и возглавила турнирную таблицу в группе "С".

Критика в адрес Мудрика

Бывший тренер сборной Англии Стюарт Пирс считает, что некоторые украинские футболисты провалили важнейший поединок. Специалист раскритиковал игру молодого полузащитника Михаила Мудрика.

"Украинский хавбек не сумел ничего сделать в этом поединке, он стал одним из худших футболистов сборной Украины. Если бы я был тренером Украины, я я бы поставил Мудрика на противоположную сторону поля.

Потому что в он противостоял тому, кто умеет против него играть. Я про Кайла Уокера. Мудрик, возможно, один из их лучших. Только потому что он противостоял Уокеру, он был таким неэффективным", — рассказал Стюарт Пирс.

Худший футболист матча

Михаил Мудрик был признан худшим игроком матча Англия — Украина и по версии аналитического портала WhoScored. Он получил оценку 5,7. На втором месте с конца из футболистов, которые вышли в стартовом составе, оказался Роман Яремчук — 6,0. Такую же оценку получили несколько украинских игроков, которые вышли на замену.

Героем поединка стал полузащитник "Арсенала" Букайо Сака. Ему поставили оценку 8,7.

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

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