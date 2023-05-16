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На фронті загинув відомий учасник "Ігор нескорених" Олег Кравець

16 травня 2023 13:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На фронті загинув відомий учасник "Ігор нескорених" Олег Кравець
Олег Кравець на виступі. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У боях із російськими окупантами на фронті загинув відомий український політичний та громадянський активіст Олег Кравець. Він був ветераном АТО та учасником "Ігор нескорених".

Боєць Збройних сил України отримав смертельне поранення під час виконання спеціального завдання, повідомляє Facebook-сторінка Миколаївської обласної організації.

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Ким був Олег Кравець?

Український військовослужбовець народився на Львівщині, але майже все життя провів у Миколаєві. У 2014 році він приєднався до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Олег Кравець
Олег Кравець на виступі. Фото: Facebook

Два роки Кравець провів на фронті, у Пісках отримав тяжке поранення та втратив одну ногу. У воїна були пошкоджені рука та шийний відділ хребта. Не завадило йому вести активний спосіб життя.

Олег Кравець регулярно брав участь у "Іграх непокорених". Займався політикою та громадською діяльністю. Він активно боровся за права ветеранів та намагався покращити екологічну ситуацію в Миколаївській області.
Олег активно виступав проти затоплення Бузького Гарду, який має статус Національного природного парку.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення повернувся на фронт та захищав Україну від загарбників.

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