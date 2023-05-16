Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На фронте погиб известный участник "Игорь непокоренных" Олег Кравец arrow

На фронте погиб известный участник "Игорь непокоренных" Олег Кравец

16 мая 2023 13:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На фронте погиб известный участник "Игорь непокоренных" Олег Кравец
Олег Кравец на выступлении. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В боях с российскими оккупантами на фронте погиб известный украинский политический и гражданский активист Олег Кравец. Он был ветераном АТО и участником "Игр непокоренных". 

Боец Вооруженных сил Украины получил смертельное ранение в ходе выполнения специального задания, сообщает Facebook-страница Николаевской областной организации. 

Читайте также:

Кем был Олег Кравец? 

Украинский военнослужащий родился во Львовской области, но почти всю жизнь провел в Николаеве. В 2014-м году он присоединился к 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

Олег Кравец
Олег Кравец на выступлении. Фото: Facebook

Два года Кравец провел на фронте, в Песках получил тяжелое ранение и потерял одну ногу. У воина были повреждены рука и шейный отдел позвоночника. Это не помешало ему вести активный образ жизни. 

Олег Кравец регулярно участвовал в "Играх непокоренных". Занимался политикой и общественной деятельностью. Он активно боролся за права ветеранов и пытался улучшить экологическую ситуацию в Николаевской области.
Олег активно выступал против затопления Бужского Гарда, имеющего статус Национального природного парка.

С первых дней полномасштабного российского вторжения вернулся на фронт и защищал Украину от захватчиков.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру. 

Форварда "Динамо" Владислава Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра Екатерины Монзуль. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас