На фронте погиб известный участник "Игорь непокоренных" Олег Кравец

Олег Кравец на выступлении. Фото: Facebook

В боях с российскими оккупантами на фронте погиб известный украинский политический и гражданский активист Олег Кравец. Он был ветераном АТО и участником "Игр непокоренных".

Боец Вооруженных сил Украины получил смертельное ранение в ходе выполнения специального задания, сообщает Facebook-страница Николаевской областной организации.

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Кем был Олег Кравец?

Украинский военнослужащий родился во Львовской области, но почти всю жизнь провел в Николаеве. В 2014-м году он присоединился к 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

Олег Кравец на выступлении. Фото: Facebook

Два года Кравец провел на фронте, в Песках получил тяжелое ранение и потерял одну ногу. У воина были повреждены рука и шейный отдел позвоночника. Это не помешало ему вести активный образ жизни.

Олег Кравец регулярно участвовал в "Играх непокоренных". Занимался политикой и общественной деятельностью. Он активно боролся за права ветеранов и пытался улучшить экологическую ситуацию в Николаевской области.

Олег активно выступал против затопления Бужского Гарда, имеющего статус Национального природного парка.

С первых дней полномасштабного российского вторжения вернулся на фронт и защищал Украину от захватчиков.

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